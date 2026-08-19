Día mundial de la fotografía: las cinco exposiciones imperdibles de PHotoEspaña 2026 para viajar en el tiempo en Madrid

Cada 19 de agosto, el mundo celebra un forma artística muy particular, capaz de capturar el movimiento en una espontánea estática, de viajar en el tiempo sin llevarlo a ninguna parte. La fotografía, no sólo revolucionó ciencias como la historia o la astronomía, hoy también es una forma de expresión artística con varias muestras en Madrid en marco del PHotoEspaña 2026, aunque algunas acaban este 30 de agosto o a inicios de septiembre.

La otra mirada: moda de Sybilla

La cámara fue clave para crear el imaginario más magnético de la moda española. Aún con la prenda ya terminada, para la diseñadora Sybilla, fue una cómplice de sus locuras en el taller para descifrar la personalidad de cada prenda. Esa es La otra mirada, a la que se refiere la exposición de la Galería Plaza del Gato.

Una de las piezas expuestas en 'La otra mirada'. / JAVIER VALLONRAT

La muestra reúne 64 fotografías procedentes del archivo histórico de la firma y permite recorrer cuatro décadas de colaboración entre la diseñadora y algunos de los grandes nombres de la fotografía y la dirección de arte en España como un homenaje a quienes contribuyeron a dar forma a ese universo para reconstruir esa conversación creativa, ahora, sostenida en el tiempo.

🔗Entrada gratis 📍Galería Plaza del Gato 📆 Abierta al público hasta el 19 de septiembre

Los Americanos: desmontando el sueño americano con Robert Frank

83 fotos conforman la muestra de Los Americanos a manos de uno de los fotógrafos estadounidenses más reconocidos del siglo XX, Robert Frank, a pesar de que no pisó el país hasta entrado en sus veintes. En cualquier caso, estas son las imágenes que le valieron ese título.

'Political Rally - Chicago' (1956), de Robert Frank. / Robert Frank Foundation, from 'The Americans'

En realidad, forman parte de un libro homónimo, publicado en 1958, donde la idea era proponer alternativas al ya incipiente 'sueño americano', muy lejano a lo que Frank fue viendo a lo largo de los más de 15.000 kilómetros de viaje por Estados Unidos en plena Guerra Fría. Lejos del idealismo que salía en las grandes pantallas, se encontró con racismo, pobreza, la decadencia de los cowboys, la hostilidad del entorno urbano, la realidad de personas con sexualidades no normativas y el militarismo.

🔗 Entrada gratis 📍Espacio Fundación Telefónica 📆 Hasta el 1 de noviembre

Madrid en construcción, 1940-1985: 45 años de reconstrucción de una sociedad pos-guerra

Para llegar a la Madrid que caminamos hoy, falta contar la historia de las calles y los edificios en una reflexión por la intervención humana sobre la urbanización de la ciudad. Madrid en construcción, 1940-1985, recupera fotografías de su era de barricadas, trincheras y escombros como consecuencia de la posguerra.

Fotografía de la calle de Preciados (1936-1939) / Hermanos mayo AGA, Comunidad de Madrid

Pero el corazón de la exposición es la reconstrucción tanto de infraestructura como de la sociedad con los hitos arquitectónicos que supusieron las Torres Blancas, el Pabellón de los Hexágonos, el Bernabéu. Pero también de la evolución de la Madrid popular, ese extrarradio que poco a poco pasó a ser parte de la ciudad, por ejemplo, el asentamiento Jaime el Conquistador, actual Legazpi.

🔗 Entrada gratis 📍Complejo cultural El Águila 📆 Hasta el 22 de septiembre

Endometriosis. El dolor silenciado 1860-2026: el precio de no creer a las mujeres bajo el lente de Laia Abril

La endometrosis sigue siendo de esas enfermedades atravesadas por el silencio y la desconfianza, en este caso, a las mujeres. A ese vacío y tabú llega el lente de Laia Abril, Premio Nacional de Fotografía 2023, interesada por la historia cultural del dolor en esta exposición.

Dos de las imágenes de 'Endometriosis. El dolor silenciado 1860-2026', de Laia Abril. / CEDIDA

Específicamente, quién lo nombra, lo interpreta y minimiza a través de imágenes de siete personas con endometrosis, o mejor dicho, sus cuerpos fragmentados por el dolor crónico, que obliga a vivir desde una especie de disociación, que se podría extender a la esfera del relato político.

🔗 Entrada gratuita 📍Museo Nacional del Romanticismo 📆 Hasta el 13 de septiembre

Nosaltres no tenim por, nosaltres som: la primera vez que el Orgullo LGBITQ+ salió a las calles en España

Las fotografías de Colita, bajo la exposición, Nosaltres no tenim por, nosaltres som, reúne 40 fotografías de aquel día en 1977 cuando, por primera vez, el colectivo LGBTIQ+ se tomó a las calles sin ninguna vergüenza en medio de la urgencia de la Transición, la memoria de la represión y la energía de quienes salieron sabiendo que la democracia aún no había aprendido a mirar todos los cuerpos con los mismos derechos.

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Madrid acoge la serie completa de Colita, un conjunto de imágenes de alto valor histórico y documental. / ARCHIVO COLITA

El reportaje que la fotógrafa realizó el 26 de junio de 1977 en Barcelona, en la Rambla, no por una efeméride, sino el momento histórico en que un grupo humano se arriesga a ser visto. La historia aparece en una pancarta que avanza, en el gesto de alguien que sabe que estar ahí ya es una forma de desobediencia.