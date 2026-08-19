Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juan TamarizFederico García LorcaRayo VallecanoFactura vuelta al coleAtléticoMuseo de AméricaMurala medieval Cava BajaGuardia CivilAlquiler Madrid
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

Detenido en San Agustín de Guadalix por cuatro robos con fuerza y un hurto en vehículo en varias localidades

El arrestado, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, seleccionaba vehículos aparcados en la vía pública para sustraer efectos de valor

Coche patrulla de la Guardia Civil

Coche patrulla de la Guardia Civil / ARCHIVO/GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

Agentes de la Guardia Civil han detenido en San Agustín de Guadalix al autor de cuatro robos con fuerza y un hurto en interior de vehículo cometidos en las localidades de El Berrueco, Lozoyuela, El Cuadrón y Las Rozas.

El presunto autor seleccionaba los vehículos que estaban aparcados en estacionamientos públicos y actuaba generalmente los fines de semana y en horario de tarde. Tras forzarlos, sustraía los efectos de valor que encontraba en los mismos y posteriormente se deshacía de ellos revendiéndolos a un precio muy bajo.

Las denuncias de los afectados motivaron la puesta en marcha de una investigación que se centró en una persona, que ya había sido detenida en otras ocasiones utilizando este método de actuación. Su identificación se vio afianzada por los testimonios de personas que lo situaron en el lugar de los hechos.

Noticias relacionadas

En concreto, el arrestado, de nacionalidad española y etnia gitana, tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  2. Ecologistas en Acción reclama ampliar el Parque de Guadarrama a todo el monte Cabeza de Hierro y las estaciones de esquí
  3. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas
  4. Alcalá de Henares sufrirá retrasos y menor frecuencia de trenes de Cercanías que conectan con Madrid
  5. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
  6. El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos
  7. El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años
  8. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América

Detenido en San Agustín de Guadalix por cuatro robos con fuerza y un hurto en vehículo en varias localidades

El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas

El secreto mejor guardado de Juan Tamariz: la insólita biblioteca de magia que levantó en Madrid con una banda de ilusionistas

Adiós a Juan Tamariz, el genio de la magia que hizo escuela con una baraja y un violín imaginario

Adiós a Juan Tamariz, el genio de la magia que hizo escuela con una baraja y un violín imaginario

Adiós a Juan Tamariz: el genio de la magia muere a los 83 años

Adiós a Juan Tamariz: el genio de la magia muere a los 83 años

El Rayo pide aplazar el partido ante el Alavés y asegura que sigue a la espera de la respuesta de LaLiga

El Rayo pide aplazar el partido ante el Alavés y asegura que sigue a la espera de la respuesta de LaLiga

La fotografía analógica encuentra su sitio en Madrid en la era de las imágenes infinitas

La fotografía analógica encuentra su sitio en Madrid en la era de las imágenes infinitas

'El otro lado de la cama' vuelve a liarla 24 años después: secretos y canciones para demostrar que en el amor estamos igual de mal

'El otro lado de la cama' vuelve a liarla 24 años después: secretos y canciones para demostrar que en el amor estamos igual de mal

Una mujer herida grave en Madrid tras ser apuñalada en un posible caso de violencia machista

Una mujer herida grave en Madrid tras ser apuñalada en un posible caso de violencia machista