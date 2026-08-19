COMUNIDAD DE MADRID
Detenido en San Agustín de Guadalix por cuatro robos con fuerza y un hurto en vehículo en varias localidades
El arrestado, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, seleccionaba vehículos aparcados en la vía pública para sustraer efectos de valor
EP
Agentes de la Guardia Civil han detenido en San Agustín de Guadalix al autor de cuatro robos con fuerza y un hurto en interior de vehículo cometidos en las localidades de El Berrueco, Lozoyuela, El Cuadrón y Las Rozas.
El presunto autor seleccionaba los vehículos que estaban aparcados en estacionamientos públicos y actuaba generalmente los fines de semana y en horario de tarde. Tras forzarlos, sustraía los efectos de valor que encontraba en los mismos y posteriormente se deshacía de ellos revendiéndolos a un precio muy bajo.
Las denuncias de los afectados motivaron la puesta en marcha de una investigación que se centró en una persona, que ya había sido detenida en otras ocasiones utilizando este método de actuación. Su identificación se vio afianzada por los testimonios de personas que lo situaron en el lugar de los hechos.
En concreto, el arrestado, de nacionalidad española y etnia gitana, tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio, según han informado fuentes de la Guardia Civil. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
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