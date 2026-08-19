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INCENDIO EN MADRID

La Comunidad mantiene 33 máquinas y camiones para avanzar en labores de limpieza y reparación en la Sierra Oeste

Se han instalado 109 contenedores en los municipios afectados para facilitar la gestión de los residuos generados por los incendios

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España).

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). / Gabri Solera - Europa Press

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EP

Madrid

La Comunidad de Madrid continúa con los trabajos de reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios, con un dispositivo que cuenta actualmente con 33 máquinas y camiones dedicados a labores de limpieza y reparación en los municipios afectados.

Así lo ha trasladado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una publicación en la red social ' X', en la que informa que hasta el momento ya se han retirado 6.029 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a unos 1.005 contenedores. Además, los trabajos han permitido retirar 10.757 metros cúbicos de residuos vegetales (equivalente a 1.793 contenedores).

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En este sentido, Ayuso ha señalado que la Comunidad de Madrid ha instalado 109 contenedores en los municipios afectados para facilitar la gestión y retirada de los residuos.

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