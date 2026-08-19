La Comunidad mantiene 33 máquinas y camiones para avanzar en labores de limpieza y reparación en la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid continúa con los trabajos de reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios, con un dispositivo que cuenta actualmente con 33 máquinas y camiones dedicados a labores de limpieza y reparación en los municipios afectados.

Así lo ha trasladado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a través de una publicación en la red social ' X', en la que informa que hasta el momento ya se han retirado 6.029 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a unos 1.005 contenedores. Además, los trabajos han permitido retirar 10.757 metros cúbicos de residuos vegetales (equivalente a 1.793 contenedores).

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En este sentido, Ayuso ha señalado que la Comunidad de Madrid ha instalado 109 contenedores en los municipios afectados para facilitar la gestión y retirada de los residuos.