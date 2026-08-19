Comercios Mágicos vuelve en septiembre: el plan familiar que impulsa el comercio local en 23 municipios de Madrid

La Comunidad de Madrid ha promocionado ya a 17.697 pequeños negocios locales a través del programa Comercios Mágicos. A esta cifra se sumarán los establecimientos que participen en la convocatoria de 2026, que lleva actividades lúdicas y de ocio a las principales zonas comerciales de los municipios adheridos con el objetivo de atraer visitantes y favorecer las ventas.

La duodécima edición arrancó el pasado 30 de mayo en Alcalá de Henares y tiene previsto recorrer un total de 23 localidades hasta el próximo 24 de octubre, cuando finalizará en Leganés.

En cada municipio se organizan actividades de entretenimiento dirigidas especialmente a las familias, entre ellas espectáculos y atracciones interactivas. La programación se completa con la entrega de tickets regalo, descuentos y promociones que pueden canjearse en la propia feria.

Impulso al comercio local y al consumo de proximidad

Con Comercios Mágicos, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo pretende promover el consumo de proximidad, dar a conocer la oferta comercial de los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid y contribuir a dinamizar las ventas de los establecimientos locales.

La iniciativa ha pasado hasta ahora por Alcalá de Henares, Sevilla la Nueva, Tres Cantos, Las Rozas de Madrid, Cubas de la Sagra, San Martín de Valdeiglesias, Navalcarnero, Boadilla del Monte, Aranjuez, Titulcia y San Lorenzo de El Escorial. El calendario de julio concluyó en Miraflores de la Sierra.

Calendario de Comercios Mágicos desde septiembre

Después de la pausa de agosto, el programa regresará el 5 de septiembre en Valdemoro. La siguiente parada será Rivas-Vaciamadrid el día 11 y, un día después, llegará a Alcorcón.

El calendario continuará en Carabaña, el 19 de septiembre; Móstoles, el 26 de septiembre; Fuenlabrada, el 2 de octubre; Arganda del Rey, el 3; Navas del Rey, el 10; y Brunete, el 17 de octubre. La campaña finalizará en Leganés el 24 de octubre.

Por su parte, la cita de Colmenar del Arroyo está pendiente de una nueva fecha después de que los recientes incendios motivaran la suspensión de la feria prevista en el municipio.

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Toda la programación, el calendario y las actividades de la campaña pueden consultarse en la página web de Comercios Mágicos.