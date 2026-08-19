El Atlético que espera al Málaga: un proyecto renovado y todavía con incógnitas

El Málaga se encontrará este miércoles (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano a un Atlético de Madrid muy diferente al de la pasada temporada. El conjunto de Diego Pablo Simeone ha aprovechado el verano para rearmar varias zonas de la plantilla, aunque llega al estreno liguero condicionado por el Mundial y por una pretemporada en la que muchos de sus principales futbolistas apenas han tenido tiempo para trabajar con el grupo.

Una revolución medida en el mercado

El Atlético ha apostado por reforzar especialmente la columna vertebral del equipo. Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand, Kang-in Lee y Cristian 'Cuti' Romero son las principales caras nuevas de un proyecto que busca ganar físico, calidad y jerarquía. Grimaldo llega procedente del Bayer Leverkusen para ocupar el lateral izquierdo y añadir una amenaza ofensiva que el equipo necesitaba, mientras que Hjulmand está llamado a darle equilibrio al centro del campo.

A ellos se suma Kang-in Lee, fichado del PSG y que llevará el dorsal 7 que dejó Antoine Griezmann. El surcoreano puede actuar como interior, mediapunta o extremo y representa una apuesta por aumentar los recursos ofensivos del equipo. 'Cuti' Romero, por su parte, aterriza desde el Tottenham como uno de los grandes movimientos del verano, sobre todo por su precio, y está llamado a convertirse en uno de los líderes de la defensa de Simeone.

El movimiento también ha afectado al vestuario. Griezmann se marchó al Orlando City, Nahuel Molina ha puesto rumbo a la Roma, Thiago Almada se marchó a River y Nico González terminó su cesión para regresar a la Juventus, mientras que Lenglet se incorporó al Benfica. Son salidas que obligan al Atlético a construir nuevas sociedades y que explican buena parte de la remodelación de la plantilla.

El Mundial condiciona el estreno

Una de las grandes incógnitas ante el Málaga será qué versión del Atlético estará sobre el césped. El conjunto rojiblanco fue uno de los clubes más representados en el Mundial y llegó a tener 13 futbolistas participando en el torneo. Entre ellos estuvieron los españoles Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Grimaldo, además de los argentinos Julián Álvarez, Giuliano Simeone, 'Cuti' Romero y Juan Musso.

Varios de esos internacionales se incorporaron tarde al trabajo y todavía necesitan recuperar ritmo competitivo. Baena, Llorente y Julián Álvarez no viajaron siquiera al último amistoso frente al Olympique de Marsella porque continuaban con su preparación física tras reincorporarse después de las vacaciones posteriores al Mundial.

Eso abre la puerta a que Simeone tenga que mezclar titulares habituales con futbolistas que han aprovechado la pretemporada para ganar terreno. Uno de los nombres que más ha crecido es Arnau Ortiz, que ha convencido al técnico durante los amistosos y se ha ganado un sitio en la primera plantilla. Con Sorloth lesionado y Julián todavía falto de ritmo, el delantero puede convertirse incluso en una de las alternativas para el ataque ante el Málaga.

El Atlético ha fichado a ‘Cuti’ Romero hasta 2031. / L. O.

Julián Álvarez, el gran interrogante

Por encima de todas las dudas aparece un nombre: Julián Álvarez. El delantero argentino ha protagonizado uno de los grandes culebrones del verano después de trasladar públicamente durante el Mundial su deseo de abandonar el Atlético, con el Barcelona como principal interesado. El club rojiblanco, sin embargo, se ha mantenido firme y ha rechazado la posibilidad de negociar su salida.

La situación ha dado varias vueltas durante las últimas semanas. Álvarez ya se ha reincorporado al trabajo y ha pedido disculpas por cómo gestionó la situación, mientras que el Atlético continúa contando con él. Su contrato se extiende hasta 2030 y su cláusula asciende a 500 millones de euros.

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El Atlético, por tanto, llega al primer partido oficial con más recursos que la temporada pasada, pero también con algunas incógnitas por resolver. Simeone tiene una plantilla más profunda y renovada, aunque todavía debe ensamblar a sus nuevos fichajes, recuperar a los internacionales y despejar definitivamente el futuro de Julián Álvarez. El Málaga tendrá delante a un equipo diseñado para competir por todo, pero que todavía puede estar lejos de su versión definitiva.

Fuente: La Opinión de Málaga