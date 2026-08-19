Aparatoso incendio en Majadahonda: tres coches terminan calcinados en plena calle

Un vehículo ha ardido este miércoles al mediodía en la calle Doctor Calero de Majadahonda, provocando un aparatoso incendio que terminó afectando a otros dos coches próximos. Pese a la intensidad de las llamas, el suceso se ha saldado únicamente con daños materiales y sin heridos, según ha informado la alcaldesa de la localidad, Lola Moreno.

Las imágenes grabadas durante el incendio muestran la magnitud de las llamas y a varios vecinos observando el suceso desde la distancia, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid consiguieron sofocar rápidamente el fuego y evitar que el incendio tuviera consecuencias de mayor gravedad.

La alcaldesa de Majadahonda ha agradecido públicamente la actuación de los servicios de emergencia. "Mi agradecimiento a bomberos de 112 Comunidad de Madrid, que al mediodía sofocaron rápidamente el incendio de un vehículo en Dr. Calero, que afectó a otros dos vehículos", ha señalado Moreno. La regidora también ha destacado el apoyo de la Policía Local y la Guardia Civil durante la intervención.

El incendio se produce apenas tres meses después de otro episodio similar registrado en Majadahonda. El pasado 20 de mayo, un coche comenzó a arder cuando un obrero de la construcción trataba de arrancarlo. Aquel fuego generó una gran columna de humo negro visible desde varios kilómetros y obligó a intervenir a dos dotaciones de bomberos durante aproximadamente media hora. Tampoco entonces se registraron heridos, y las primeras hipótesis apuntaban a un posible fallo mecánico o eléctrico.

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Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio de este miércoles en Doctor Calero. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación, mientras Policía Local y Guardia Civil colaboraron en el dispositivo desplegado en la zona.