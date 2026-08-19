Vivir en Madrid exige destinar casi el 40% de los ingresos familiares al alquiler o la hipoteca

Acceder a una vivienda en Madrid obliga a las familias a destinar cerca de cuatro de cada diez euros de sus ingresos. El alquiler de una vivienda de dos habitaciones supone actualmente el 38% de los ingresos netos de un hogar medio, mientras que la compra eleva ligeramente ese esfuerzo hasta el 39%, según un estudio de Idealista elaborado con datos del segundo trimestre del año.

En ambos casos, Madrid supera con holgura el 30% de los ingresos que los expertos consideran como límite recomendable para afrontar el pago de una vivienda.

La situación de la capital contrasta además con el promedio nacional. En el conjunto de España, alquilar una vivienda requiere el 39 % de los ingresos familiares, un punto más que en Madrid, mientras que el esfuerzo necesario para comprar se sitúa de media en el 29 %. Este último indicador, no obstante, no tiene en cuenta el ahorro previo que necesita un hogar para conseguir financiación hipotecaria.

Idealista atribuye estos elevados niveles de esfuerzo a la escasez de oferta de vivienda, que, según el portal inmobiliario, ha contribuido al encarecimiento de los precios.

Madrid aparece así entre las capitales españolas donde resulta más difícil acceder a una vivienda. En el mercado del alquiler, ocupa la cuarta posición, empatada con Alicante, con un esfuerzo del 38%. Solo Palma (45%), Málaga (40%) y Valencia (39%) presentan porcentajes superiores.

Por detrás de Madrid se encuentran Barcelona y Segovia, donde las familias destinan de media un 34% de sus ingresos al alquiler, y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ambas con un 31%.

La presión es todavía mayor en Madrid cuando se analiza la compra de vivienda. La capital registra un esfuerzo del 39 % de los ingresos familiares, el segundo porcentaje más elevado entre las capitales de provincia españolas. Solo Palma, con un 48%, supera a Madrid. A continuación se sitúan San Sebastián (36%), Málaga (35%) y Barcelona (32%).

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En el extremo contrario, las menores tasas de esfuerzo para comprar una vivienda corresponden a Lérida, con un 11% de los ingresos familiares; Zamora, con un 12%, y Jaén y Huesca, ambas con un 13%.