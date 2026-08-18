Visitas guiadas a la imprenta donde nació la primera edición de El Quijote: reserva obligatoria para poder entrar a este enclave del Siglo de Oro en Madrid

De alguna forma, Madrid consigue meterse en todo, y lo ha logrado desde siempre. Se las apaña para meterse en el Camino de Santiago, tanto como en el relato castellanomanchego de Don Quijote de la Mancha, y es que su calle Atocha fue la primera en ver el libro impreso en marco del Siglo de Oro.

En los últimos años, tanto la Comunidad como la Sociedad Cervantina han desarrollado visitas guiadas para seguir posicionando a Madrid como un pequeño viaje al epicentro cultural del Siglo de Oro, en la ciudad que vivió Cervantes, llena de talleres, corrales, escritores y tinta, donde la literatura formaba parte del pulso cotidiano.

El Siglo de Oro madrileño se respira en esta imprenta

Esta imprenta de la calle Atocha fue el epicentro de uno de los mejores momentos de la literatura hispana: el Siglo de Oro, que desde su nombre ya revela la coincidencia en el brillo cultural y artístico con el auge político y militar de la España de entre 1492 y 1681.

Cristina Esteban, coordinadora de visitas a la imprenta de la Sociedad Cervantina, ante la réplica de la prensa con la que se imprimieron los primeros ejemplares del Quijote en 1605. / SOCIEDAD CERVANTINA

Es así que Cervantes escribe la primera novela moderna, clave en la literatura universal, y es impresa por primera vez en un lugar igual de importante, donde pasaron otras figuras de renombre como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo, quienes convierten este lugar en mucho más que una curiosidad histórica: en un auténtico cruce de caminos de la literatura española.

Quizá por la acumulación de tanta cultura, todavía sigue conservando una atmósfera capaz de transportar al visitante varios siglos atrás. No es difícil imaginar entre sus muros el eco de las prensas, el olor de la tinta y el ir y venir de pliegos, tipos y manuscritos.

Recorrido al corazón de Don Quijote

La visita guiada ha sido concebida para mostrar cómo funcionaba el trabajo artesanal de impresión en el siglo XVI y para devolverle cuerpo y contexto a una obra que, con frecuencia, se lee desde la distancia reverencial del clásico. Aquí, El Quijote recupera su dimensión material: la de un libro nacido entre talleres, esfuerzo manual y una compleja red de difusión.

Edición de El Quijote de 1719 / Juan Luis Martín

Durante la visita, los asistentes podrán descubrir detalles y anécdotas sobre la impresión y circulación de la novela, al tiempo que se acercan a distintos episodios de la vida de Cervantes, antes y después de convertirse en una figura de alcance universal. Es, en definitiva, una manera de leer al autor con los pies puestos en el suelo que pisó y en el Madrid que ayudó a forjar su leyenda.

Entradas: sólo se permite acceso con visita guiada

Para conseguir entradas al recorrido, sólo hace falta reservar en la página web de la Sociedad Cervantina y se celebran dos días a la semana: los martes a las 18:30 horas y los domingos a las 12:00 (en ocasiones a las 19:00) durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, aunque también puede conseguir para la última semana de agosto.

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El precio de la entrada será de cinco euros, a los que se añadirá la comisión de la plataforma de pago, y podrán adquirirse de forma online a través de la página web de la Sociedad Cervantina. Vale aclarar que sólo se puede entrar a la imprenta mediante recorridos organizados y con reserva previa de entrada para controlar el aforo y proteger el edificio.