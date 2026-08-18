Óscar Puente acusa a Ayuso de intentar comprar un ático "a escondidas" con dinero público como en una "república bananera"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que la compra y posterior venta de un ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue un intento de adquirir una vivienda oficial para Isabel Díaz Ayuso "a escondidas" y mediante un uso "dictatorial" de los recursos públicos, propio, a su juicio, de una "república bananera".

En una entrevista con Europa Press, Puente ha sostenido que, si el Ejecutivo autonómico pretendía disponer de una residencia oficial para Ayuso, debería haber planteado esa decisión con transparencia. El motivo oficial de la adquisición era contar con una vivienda para celebrar reuniones de trabajo mientras se ejecutaban obras en la sede de la Puerta del Sol.

Puente cuestiona una operación "a su medida"

El ministro también ha reprochado que la adquisición coincidiera con la puesta a la venta de "los dos áticos" en los que reside actualmente Ayuso con su pareja y que el inmueble se encuentre cerca del lugar de residencia de otro familiar. "Todo a su medida y a escondidas", ha incidido.

"Esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se han utilizado los recursos públicos de una manera bastante despótica", señala Puente, que considera que este asunto debe esclarecerse en los juzgados porque se pueden haber utilizado "de manera completamente indebida". "Me hace gracia que se hable del 'dictador Sánchez', a mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, más propia de una república bananera que de una democracia".

Puente ha establecido además una comparación con la situación judicial de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, que ha ido a juicio por varios delitos relacionados con el software de la Universidad Complutense y la participación de la asesora de Moncloa en actividades privadas.

"Si ponemos en la balanza lo que acabamos de conocer de la Comunidad de Madrid, vamos a ver qué hace la Justicia con este tema", ha señalado el ministro.

Los 6,3 millones de euros del ático

Puente ha reprochado que hasta ahora no se haya ofrecido una explicación "mínimamente razonable" sobre la operación. Tras haberse hecho pública, Ayuso ha anunciado la venta del inmueble junto con la de otras propiedades para destinar los beneficios a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste.

El ministro también ha cuestionado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya justificado la operación recordando que ministros y otros presidentes autonómicos han dispuesto de vivienda oficial. "Si ese hubiera sido el debate desde el principio, las cosas habrían sido diferentes", ha señalado, al considerar que la cuestión debería haberse planteado abiertamente y no haber presentado inicialmente la vivienda como un espacio destinado al trabajo.

"Eso ahora no es una explicación válida teniendo en cuenta que esto se ha hecho a escondidas, se ha hecho a través de una sociedad mercantil, se ha hecho, desde mi punto de vista, en unos términos económicos absolutamente inaceptables", ha afirmado Puente sobre los 6,3 millones de euros de la operación, una cantidad que, según ha sostenido, "excede la categoría de una vivienda oficial".

Para Puente, el asunto "debería" haberle costado a Ayuso las próximas elecciones autonómicas. A su juicio, no se ha tratado de una polémica aislada, sino que ha formado parte "de un conjunto de cosas que han ido sucediendo en torno a su vida", aunque ha evitado hacer un pronóstico electoral.

Puente ha visto una "sombra de nulidad" en la investigación a Zapatero

Sobre la investigación judicial al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Puente ha considerado que ha existido una gran "sombra de nulidad" debido a la forma en la que se habrían obtenido las pruebas que han dado origen a las pesquisas. Al mismo tiempo, ha admitido que el exdirigente socialista ha debido ofrecer explicaciones públicas.

"Este es un caso que se inicia a partir de la intervención de un teléfono en Estados Unidos en un aeropuerto hace seis años, que aparece en nuestro país en marzo de este año y que pronto se traduce en un procedimiento judicial contra él", ha explicado el ministro, que ha considerado esta circunstancia "un obstáculo insalvable" para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Esa prueba inicial, cuya validez todavía ha estado pendiente de determinarse, ha dado origen al procedimiento y ha motivado el registro del despacho de Zapatero, donde han aparecido joyas millonarias. El hallazgo ha llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a abrir una pieza separada de la investigación principal, centrada en la influencia de Zapatero en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

"Yo quiero saber si esa intervención telefónica se hizo o no con autorización judicial. Porque en mi país y en la Unión Europea, en el marco democrático en el que yo creo, esas cosas se hacen con autorización judicial, no las hace la policía en un registro fronterizo", ha insistido Puente. Hasta que se haya aclarado este extremo, ha asegurado que no ha hecho una valoración sobre el fondo de la investigación.

Zapatero ha debido dar "explicaciones públicas"

Puente ha sostenido que, si finalmente se hubiera decretado la nulidad de la investigación, Zapatero no habría sido un "presunto delincuente", sino una "víctima de una operación" que al ministro le "huele a chamusquina".

También ha puesto el foco en que esa prueba haya aparecido "cinco años después", coincidiendo con la existencia en España de un Gobierno "bastante incómodo" para los Estados Unidos de Donald Trump.

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Pese a sus dudas sobre el origen de la investigación, Puente ha considerado que Zapatero se ha encontrado "en una situación en la que tiene que dar explicaciones públicas" más allá de las ofrecidas en TVE durante el mes de julio.