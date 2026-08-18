Polémica en Valdemorillo por la tasa de podas: el PSOE denuncia que el alcalde quiere mantener su cobro

El portavoz del PSOE en Valdemorillo, Enrique Plato, ha denunciado que el alcalde del municipio, Santiago Villena, presentará un recurso de casación contra la sentencia judicial que anula la tasa municipal de podas con el objetivo de mantener su cobro a los vecinos. Por su parte, el Ayuntamiento no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Según ha manifestado el portavoz socialista, la interposición de dicho recurso supondrá "un coste adicional de miles de euros" para las arcas municipales debido a la contratación de "un bufete de abogados ajeno a los servicios jurídicos habituales del Consistorio".

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Desde la formación de la oposición califican la medida como "un ejemplo más de la mala gestión" del equipo de Gobierno del Partido Popular y acusan al regidor de pretender "seguir exprimiendo a los vecinos para destinar los fondos a gastos inútiles".