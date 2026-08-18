Se aproxima el plazo para comprar los viajes del Imserso por 50 euros para pensionistas: todavía pueden ir acompañados de animales de compañía

Ya casi se acaba el verano, pero para muchos todavía es momento de viajar. Se va el calor, pero se acercan las lluvias y ese frío que hacen doler los huesos, por lo que este 14 de septiembre los pensionistas de bajos recursos podrán reservar sus escapadas para la temporada 2026-2027 por 50 euros.

La iniciativa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) mantiene la novedad introducida en la edición anterior: plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.

Precios de viajes Imserso temporada 2026-2027

De esta forma, pensionistas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social, podrán reservar con tarifa plana de 50 euros para sus viajes Imserso. En total, se han reservado 7.447 plazas a este precio, pero esta edición tiene un cupo de casi 900.000.

Una parte de estas plazas están destinadas a aquellos que quieran viajar junto a sus animales de compañía, ya sea a zona costera peninsular de Andalucía, Cataluña, Murcia y C. Valenciana o las islas Canarias y Baleares con estancias de hasta 10 días.

Viajeros en aeropuerto, este 14 de septiembre abren las plazas para los viajes Imserso / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Los precios de Imserso, más allá de la tarifa plana para pensionistas de bajos recursos, van desde aproximadamente 124 euros para escapadas cortas de 3 días hasta entre 435 y 565 euros para estancias largas o islas en temporada alta, ya que se cobra un suplemento por temporada alta en los meses de octubre, mayo y junio.

En este valor, se incluye el alojamiento en habitación doble compartida (aunque puede pagar un suplemento para tener un espacio individual), pensión completa (excepto en capitales de provincia que es media pensión), transporte de ida y vuelta (salvo modalidades sin transporte) y póliza de seguros colectiva.

Plazo para comprar con la tarifa plana de 50 euros

La venta en sí misma comenzará el 14 de septiembre para el caso de usuarios preferentes, es decir, que tienen más puntuación en el baremo, el cual a su vez tiene en cuanta la edad, situación de necesidad y participación previa. En este sentido, cambiará si ha viajado o ha sido beneficiado en la edición anterior, si se le concedió la primera opción, entre otros factores.

Además, esta fecha se reserva para algunas comunidades autónomas, que serán Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja. Un día después, el 15 de septiembre, estará abierta para no preferentes en las mismas comunidades, mientras que el resto (y Ceuta) abrirá otro día más adelante.

Los viajes del Imserso abrirán pronto para la temporada 2026-2027 / IMSERSO / Europa Press

Para que los usuarios empiecen a mirar sus opciones, Imserso ya ha comenzado a enviar las 2.938.156 cartas que llegarán a las 4.602.255 personas acreditadas, como ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.

Limitaciones

Algunas plazas se reservan para el turismo peninsular (50,1 %), para el insular (25,9 %) y escapadas de circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como de procedencia europea (23,9 %).

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Otra distribución para evitar acumulaciones es que se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación.