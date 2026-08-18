Piscina, excursiones y actividades: así son los campamentos de verano de Chamberí que reúnen a cerca de 350 menores

La oferta municipal de campamentos de verano de Chamberí reúne a cerca de 350 menores durante los meses de julio y agosto. La Junta Municipal del distrito ha organizado dos campamentos urbanos con 316 plazas distribuidas por quincenas, una iniciativa destinada a favorecer la conciliación de las familias.

El concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha visitado este lunes el campamento infantil del Centro Cultural Galileo, uno de los espacios en los que se desarrolla el programa durante las vacaciones escolares.

240 inscripciones en el Centro Cultural Galileo

El campamento del Centro Cultural Galileo ha acogido a 60 menores de entre 3 y 12 años en cada una de las cuatro quincenas, hasta alcanzar un total de 240 inscripciones.

Piscina, excursiones y actividades: Chamberí ofrece campamentos de verano para cerca de 350 menores. / Ayuntamiento de Madrid

En cada turno, 40 de las plazas están destinadas a menores derivados por los servicios sociales y las otras 20 son de pago. De esta forma, 160 inscripciones corresponden a menores derivados por los servicios sociales. Además, dentro de las 60 plazas disponibles en cada quincena, se ha reservado una para menores con necesidades especiales.

Las actividades se desarrollan de 8:30 a 15:30 horas e incluyen desayuno a media mañana y comida. Cada quincena cuenta con tres salidas a la piscina y dos visitas culturales, además de juegos, manualidades y actividades en parques del distrito.

Un campamento para jóvenes de 13 a 17 años

La programación municipal incluye también el campamento del Centro de Servicios Sociales Marta Esquivias Tallada, que suma 76 plazas para jóvenes de entre 13 y 17 años durante julio y agosto.

La distribución es de 20 plazas en cada una de las dos quincenas de julio y en la primera de agosto, mientras que la segunda quincena de agosto dispone de 16.

Entre las actividades previstas figuran tres jornadas de piscina, una visita al Museo de San Isidro y una excursión a Guadalajara con comida.

Otras 33 plazas en programas municipales

La oferta de verano en Chamberí se completa con otras 33 plazas repartidas entre dos programas del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.

Uno de ellos es MadridCamp: concilia en vacaciones, dirigido a menores de entre 3 y 12 años. El segundo, Centros Abiertos Especiales, está destinado a menores y jóvenes de entre 3 y 21 años escolarizados en la modalidad de Educación Especial.

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Ambos programas buscan promover el desarrollo personal de los participantes mediante actividades lúdico-educativas.