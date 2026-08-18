La Paz estrena una tecnología pionera para dar soporte al corazón y los pulmones de pacientes críticos

El Hospital Universitario La Paz de la Comunidad de Madrid ha utilizado por primera vez en el mundo un innovador sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) capaz de sincronizar su funcionamiento con los latidos del paciente.

La tecnología está indicada para personas en situación crítica que han sufrido un shock cardiogénico o un infarto agudo de miocardio y necesitan soporte para el corazón y los pulmones.

Un ECMO que se adapta al latido del corazón

La principal novedad del sistema utilizado en La Paz es que se adapta al ciclo cardiaco en tiempo real. El dispositivo lee el electrocardiograma del paciente y ajusta automáticamente su funcionamiento según la fase en la que se encuentre el corazón. Durante la sístole, cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre, disminuye su velocidad para reducir la presión que ejerce frente al ventrículo. En la diástole, la fase de llenado, aumenta su actividad para mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia las arterias coronarias y el resto de los órganos. Este funcionamiento permite ofrecer un soporte potencialmente más natural y fisiológico y, al mismo tiempo, reducir la sobrecarga del corazón.

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Qué es el ECMO y cuándo se utiliza

La oxigenación por membrana extracorpórea, conocida como ECMO, permite mantener temporalmente la circulación sanguínea y la oxigenación del organismo cuando el corazón o los pulmones no pueden desarrollar correctamente estas funciones.

Se utiliza, entre otros casos, en pacientes con shock cardiogénico, una situación de extrema gravedad en la que el corazón pierde la capacidad de bombear suficiente sangre. Cuando esto ocurre, puede quedar comprometida la correcta perfusión del cerebro, los riñones y el resto de los órganos.

También puede emplearse en personas que sufren una parada cardiaca refractaria y no recuperan el pulso mediante las maniobras convencionales de reanimación.

Menos sobrecarga para el corazón

Aunque el ECMO es una técnica consolidada que salva vidas, los sistemas utilizados hasta ahora pueden aumentar la resistencia contra la que debe trabajar el corazón, conocida como poscarga.

Ese aumento puede dificultar o retrasar su recuperación y hacer necesario recurrir a una segunda asistencia. El nuevo sistema busca precisamente reducir ese problema al adaptar su actividad a cada fase del latido.

La tecnología empleada en el Hospital Universitario La Paz ha permitido evitar la necesidad de implantar un segundo dispositivo destinado a descargar el ventrículo.

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Ese procedimiento adicional puede requerir el acceso a otra arteria y la colocación de un catéter. La sincronización del nuevo ECMO con el latido permite simplificar el tratamiento y reducir la necesidad de añadir otra asistencia mecánica.