CARRETERAS
El paso superior de Galapagar en la A-6 seguirá cortado hasta el 21 de agosto
El acceso situado en el kilómetro 36 permanece cerrado y los conductores pueden utilizar como alternativa la entrada por Parquelagos/La Berzosa
El paso superior de acceso a Galapagar desde la A-6, situado en el kilómetro 36, continuará cortado al tráfico hasta el próximo 21 de agosto, según ha recordado este martes el Ayuntamiento del municipio madrileño.
Alternativa para acceder a Galapagar
El Ayuntamiento de Galapagar ha informado de que, mientras se mantenga el corte, se ha habilitado como itinerario alternativo el acceso Parquelagos/La Berzosa, con un cambio de sentido en el paso superior situado en el kilómetro 33 de la A-6.
El Consistorio ha difundido este martes esta información a través de su cuenta en X para recordar a los conductores las restricciones y las alternativas disponibles durante el cierre.
Cortes de tráfico en Collado Villalba
Además, en Collado Villalba se mantienen cortes alternos de carril en las vías de servicio. En este punto, los conductores disponen de un cambio de sentido en el kilómetro 38,6.
Ante estas afecciones al tráfico en la A-6, el Ayuntamiento ha recomendado a los conductores planificar previamente el recorrido, respetar la señalización y seguir las indicaciones de tráfico.
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