SUCESOS
Un motorista de 52 años, muy grave tras sufrir una caída y ser atropellado en la M-40 de Madrid
La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria que los sanitarios lograron revertir antes de trasladarla al Hospital de La Paz
Europa Press
Un motorista de 52 años ha resultado herido muy grave al sufrir un accidente este martes en el kilómetro 20 de la vía de servicio de la calzada exterior de la M-40.
El hombre ha sufrido una caída y un posterior atropello y a la llegada de los equipos de Samur-PC estaba muy inestable y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, ha informado Emergencias Madrid.
Aunque en un principio los primeros en atenderle han sido agentes de Policía Nacional, los sanitarios han logrado revertir la parada y han trasladado a la víctima en estado muy grave al Hospital de La Paz. Además, como consecuencia de la caída y el atropello tenía el brazo y la pierna izquierdos en estado catastrófico.
Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy hasta el hospital y Guardia Civil se encarga de investigar las causas del accidente.
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