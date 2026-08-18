Este miércoles se perfila como el último día con altas temperaturas en Madrid: Aemet prevé que la semana acabará con 10ºC menos en las máximas

Muchos ya están volviendo a Madrid de sus vacaciones o, por el contrario, están de salida, pero el momento más álgido para escapar del bochorno veraniego ya parece haber quedado atrás. Todavía falta superar una última jornada con avisos por calor en gran parte de la Comunidad, pero la semana se perfila con máximas en descenso, 10ºC por debajo de las de este miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Todavía queda sobrevivir a unos avisos por calor

Ya no se extiende por toda la Comunidad, el aviso por calor se limita a la zona Metropolitana y Henares, así como al Sur, Oeste y Vegas, y es que se podrán alcanzar los 37ºC de máxima en el corredor del Henares y vegas del sur.

Municipios como Aranjuez seguirán esta senda de los 37ºC, mientras que Getafe y Navalcarnero bajan su umbral a los 36ºC. Por su parte, Madrid capital tendrá 35ºC y Collado Villalba 34ºC.

En definitiva, habrá un ligero descenso de máximas, pero las mínimas permanecerán sin cambios en el norte y centro, salvo por un ligero ascenso en el sureste. De hecho, ninguna bajará de los 20ºC y Madrid capital es la que más se aleja con 24ºC, seguida por Getafe (23ºC).

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este miércoles / Aemet

En este sentido, amanecerá fresco pero sin el paréntesis de frío al que están acostumbrados los madrileños. La madrugada se mantendrá en valores más bien cercanos a los 30ºC, al rededor de los 26ºC pero sin el sol asfixiante, que ya es algo.

El camino para superar los 30ºC será fácil y rápido, toda la tarde desde el mediodía no podrá resistirse, por lo que entre las 13:00 y 21:00 horas, buena parte de la Comunidad tendrá aviso amarillo.

Sin lluvia, pero fresco

Este miércoles habrá predominio de cielos poco nubosos, a intervalos con velos de nubes altas y nubosidad de evolución en la Sierra. De esta forma, ni esta jornada ni el resto de la semana se prevén lluvias, superando la Dana que acompañó a los madrileños el pasado fin de semana.

Las excepciones serán la tarde de este jueves (50% de probabilidad) y el domingo (45%), aunque este sábado también espera 20%, así que el resto de la semana se podría animar dejar caer gotas de lluvia.

Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

De regreso al miércoles, soplará viento flojo variable rolando a suroeste a partir de mediodía, con intervalos de moderado por la tarde. Con aviso amarillo y máximas de 35ºC, la tarde también tendrá vientos de 25 km/h, la más alta del día.

Además, por la mañana estará a 20 km/h, no muy detrás, y el resto del día a 10 km/h. Entre este viento y las lluvias que se vienen, lo más seguro es que este miércoles sea el último día de calor sofocante, al menos, de esta semana.

Máximas 10ºC por debajo de las de este miércoles

Normalmente agosto sigue siendo muy caloroso, la esperanza por el tiempo más fresco suele esperar a septiembre, pero quizá por el verano adelanto, asimismo las temperaturas se han solidarizado con los madrileños acelerando el descenso.

Ya se empezará a sentir este jueves, con máxima de 31ºC, pero en cuanto a las mínimas, no bajarán de los 20ºC hasta este viernes. Ambas fronteras se termirán de superar este sábado, con máxima de 29ºC y mínima de 19ºC.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Pero todavía más este domingo con termómetros de hasta 23ºC, no sólo invirtiendo los valores que los últimos días marcaban las mínimas, sino además bajando 10ºC por debajo de la máxima de este miércoles. Aun es temprano para saber si esta tendencia se mantendrá las próximas semanas, pero la predicción ya adelanta que se extenderá, al menos, hasta el lunes.