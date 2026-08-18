Metro Madrid: qué hacer si un objeto cae a las vías y cómo recuperarlo

Cualquier veterano en el servicio de Metro Madrid ha visto los letreros que tajantemente prohíben bajar a las vías. La razón es clara, seguridad, pero con el móvil en la mano mientras espera la llegada del tren, es inevitable preguntarse lo que pasaría si algún objeto se cayera.

En el mundo, muy pocas cosas son blanco o negro, pero esta es una de ellas. Bajo ninguna circunstancia, puede bajar a las vías, aun si cae su móvil, sus llaves, su libro o cualquier otro objeto.

Y es que de hacerlo, no sólo incurriría en una infracción grave, que conlleva multa de altas sumas de dinero, sino que además corre el gran riesgo de electrocutarse o, evidentemente, que pase un tren adelantado.

¿Qué hacer si un objeto si se cae a las vías del Metro de Madrid?

Si bien las pantallas indican cuánto tiempo tendría para llevar a cabo el rescate, puede ocurrir cualquier imprevisto que resulte en un fatal desenlace, por lo que la solución es avisar al personal de Metro Madrid, el cual ya está preparado para gestionar este tipo de situaciones.

De hecho, tienen un protocolo para, si es necesario, cortar brevemente la circulación y recuperar el objeto caído, lo cual implica retrasos en el servicio). Para ello, usan unas largas pinzas que podrán estirar su alcance hasta pellizcar el objeto que se haya perdido.

Sin embargo, si esto sucede en hora punta, la frecuencia de trenes obligará a que deba esperar hasta que no haya tanta afluencia. Por supuesto, nadie puede asegurar que, especialmente objetos tecnológicos, sobrevivan, pero es lo más seguro para todas las partes implicadas.

Oficina de objetos perdidos

También hay otras veces en las que no nos damos cuenta de que algo nos hace falta en primer lugar. A las vías caen colillas y basura, pero también billeteras o cascos que, aunque son importantes, su ausencia no es evidente hasta que los necesita.

En este sentido, el personal de Metro Madrid, aun si no se solicita, está acostumbrado a recuperar objetos y almacenarlo en su oficina de objetos perdidos. Para contactarla, puede ir a presencialmente a las que están en Plaza Castilla, Sol y Ópera.

Oficina de objetos perdidos en el centro de atención a cliente en Ópera / Metro Madrid

Asimismo, puede llamar al Centro Interactivo de Atención al Cliente en el 900 444 404, donde se le facilitará información de si se ha encontrado y su ubicación, o rellenar un formulario de consulta de objetos perdidos con su consulta. En caso de coincidencia con un objeto perdido de su base de datos, se pondrán en contacto.

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Sin embargo, tras tres o cuatro semanas, saldrán de las manos de Metro Madrid y pasarán a las del Almacén de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, ubicado en el Paseo Molino n.º 7. Normalmente en el sistema suburbano lo que los usuarios pierden son trenes, pero si se le ha caído un objeto, en definitiva, lo primero que debe hacer es avisar o, si ya no hay vuelta atrás a la estación, ponerse en contacto con objetos perdidos.