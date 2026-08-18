Jódar abruma a Tabilo y se mete en octavos de final en Cincinnati

El madrileño Rafa Jódar pasó por encima del chileno Alejandro Tabilo este lunes en el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) y se clasificó para los octavos de final, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli.

Jódar, 11 del mundo, se impuso a Tabilo (n.22) por 6-2 y 6-1 en 1 hora y 15 minutos. Era la tercera vez que Jódar se enfrentaba este año al chileno, con unos resultados que reflejan la meteórica evolución del madrileño en pocos meses.

En el primer cara a cara, en marzo en Indian Wells, Tabilo arrolló a Jódar por 6-1 y 6-2. Hace tres semanas, en Washington, el español se tomó la revancha al remontar un set en contra en un duelo muy reñido que acabó llevándose por 6(6)-7, 6-4 y 6-4.

Este lunes, en Cincinnati, Jódar le devolvió a Tabilo el resultado de Indian Wells. Jódar ganó el 74 % de los puntos con su saque y el 53 % al resto, lo que le permitió romper cinco de los ocho juegos de servicio de Tabilo.

El español logró su primer 'break' en el primer juego del partido, una declaración de intenciones 48 horas después de un duelo muy exigente contra el canadiense Denis Shapovalov, en el que no se le acabó de ver bien físicamente.

Pero a sus 19 años, Jódar estaba totalmente recuperado y terminó el partido con 26 golpes ganadores por 17 errores no forzados, una de sus actuaciones más limpios. Tabilo, por el contrario, terminó con solo 9 ganadores por 27 errores no forzados.

Jódar convirtió cinco de las once ocasiones de 'break' de las que dispuso, y salvó las dos que afrontó. Tras esa primera rotura, el español volvió a romper en el quinto juego para ponerse con 4-1 al saque, en un primer set que acabaría cerrando con 6-2.

En el segundo, con Tabilo visiblemente frustrado y desmoralizado, Jódar encadenó 'breaks' en el tercer, quinto y séptimo juegos de la manga, para llevarse el partido al resto.

"Ese partido contra Denis (Shapovalov) me dio mucha confianza. Me llevó al límite y trabajé muy duro para ganarlo. Pero todos los partidos son difíciles. Que el resultado (contra Tabilo) pueda parecer un poco más cómodo no significa que el partido haya sido más fácil", aseguró Jódar tras su clasificación.

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En la próxima ronda, Jódar se enfrentará a Cobolli, actual número 10 del mundo, justo por encima suyo en el ranking ATP. El madrileño y el romano aún no se han enfrentado en el circuito.