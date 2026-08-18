Herido grave un camionero tras un choque entre dos camiones en la M-203 en San Fernando de Henares

Un camionero ha resultado herido grave en un accidente entre dos camiones ocurrido en el kilómetro 14 de la M-203, a la altura de San Fernando de Henares.

El siniestro se ha producido por un alcance entre los dos vehículos pesados. Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los camiones ha quedado atrapado en el interior y ha tenido que ser rescatado por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Una vez liberado, sanitarios del SUMMA 112 han atendido al herido, al que han estabilizado antes de trasladarlo en estado grave a un hospital en helicóptero sanitario.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.