De 'E.T.' a 'Cinema Paradiso': Fescinal reivindica el cine en 35 milímetros bajo las estrellas de Madrid

Antes de que una película aparezca en la pantalla hay que sacar las bobinas, unir los rollos, colocar el celuloide en el proyector y comprobar que atraviesa correctamente cada engranaje. Es el ritual que Fescinal mantiene vivo en el Parque de La Bombilla de Madrid, donde este verano recupera las proyecciones en 35 milímetros junto a una amplia programación de cine al aire libre.

El ritual del cine en 35 milímetros

Primero se escucha la máquina. Después comienza a girar la bobina y la luz atraviesa la película hasta llenar la pantalla. Durante unos instantes, el cine de verano de Fescinal parece retroceder varias décadas.

Es una forma de ver películas que el festival del Parque de La Bombilla mantiene viva cada verano, cuando vuelve a poner en funcionamiento su proyector de 35 milímetros y permite que el cine regrese a la pantalla como lo hacía antes de que las cabinas de proyección se llenaran de archivos digitales.

"Me hace ilusión volver otra vez a montar la película, ponerla y hacer todo este trabajo", cuenta a EFE David Lluesma, gerente de Fescinal, que lleva 35 años trabajando en el cine de verano y comenzó precisamente como proyeccionista.

David Lluesma y Marcos Figueiras, en el cine de verano de La Bombilla. / DAVID RAW

Cuando empezó, la figura del proyeccionista conservaba buena parte de su carácter artesanal. Las películas llegaban divididas en varias bobinas que había que unir con una empalmadora, montar en un rollo y hacer pasar manualmente por las diferentes partes de la máquina.

Una película podía pesar entre 35 y 40 kilos y ponerla en marcha estaba lejos de limitarse a pulsar un botón. El oficio exigía preparar el filme, vigilar la proyección y comprobar continuamente que el celuloide avanzaba de forma correcta. El proyeccionista debía conocer cada parte de la máquina y reaccionar ante cualquier incidencia. Ese trabajo manual sobrevive ahora de forma puntual en Fescinal.

'E.T.' y 'Cinema Paradiso' vuelven al celuloide

Encontrar copias en 35 milímetros, sin embargo, no siempre resulta sencillo. Fescinal dispone de su propia colección y Lluesma también recurre a contactos con coleccionistas para localizar películas emblemáticas.

"Hay algunas que nos encantaría ponerlas, como 'El Golpe', pero que son muy viejas y es mucho más difícil encontrar una copia", explica.

Este verano sí han conseguido recuperar dos títulos especialmente reconocibles: 'E.T. El extraterrestre' y 'Cinema Paradiso'. La primera se proyectará el 22 de agosto y la segunda, el 27 de agosto, ambas en 35 milímetros.

La particularidad del celuloide no implica necesariamente una peor imagen. Según explica Lluesma, el cine digital profesional reproduce de otra manera la misma lógica de sucesión de imágenes del formato tradicional. La diferencia está, entre otros aspectos, en que la película física se desgasta con cada proyección.

Una pequeña raya, un salto o alguna imperfección pueden aparecer así sobre la pantalla. Son las huellas de una copia que ha pasado por otras salas antes de llegar a La Bombilla y que forman parte de la experiencia de contemplar una película proyectada en celuloide.

Cuando el sonido del proyector forma parte de 'Cinema Paradiso'

Fescinal llevó esa experiencia un paso más allá el año pasado durante una proyección en 35 mm de 'Cinema Paradiso'.

En la escena final, cuando en la pantalla se pide que se encienda la máquina, el festival hizo lo mismo en La Bombilla: apagó el sonido de la película para que los espectadores pudieran escuchar el verdadero proyector de 35 milímetros mientras la música sonaba en directo.

A Lluesma todavía se le pone la piel de gallina al recordarlo. "Fue una auténtica maravilla", detalla. El interés por estos formatos no responde únicamente a la nostalgia. Lluesma también percibe curiosidad entre los espectadores más jóvenes, especialmente en las sesiones de cine mudo acompañado por música en directo, una de las propuestas que está creciendo en el festival.

Esta temporada, Fescinal ha programado clásicos como 'Las aventuras del Príncipe Achmed', de 1926, con acompañamiento musical, y 'El estudiante novato', de Harold Lloyd.

Marcos Figueiras y David Lluesma, en el cine de verano de La Bombilla. / DAVID RAW

El festival recuperará además el espíritu de los autocines de los años cincuenta el 28 de agosto, cuando proyectará 'A todo gas' por su 25 aniversario. La sesión estará rodeada por una treintena de coches americanos clásicos, entre ellos Corvettes, Cadillacs y Mustangs.

De 'Michael' a 'Toy Story 5': la programación de Fescinal 2026

Las sesiones especiales conviven con una extensa programación que reúne algunos de los principales títulos estrenados recientemente. La 42ª edición de Fescinal se celebra del 26 de junio al 5 de septiembre de 2026 en el Parque de La Bombilla.

Entre las películas anunciadas figuran 'Michael' (2026), retrato cinematográfico de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia de la música; 'Bugonia' (2025), dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone; 'Hamnet' (2025), dirigida por Chloé Zhao; y 'El diablo viste de Prada 2', secuela de la comedia sobre el mundo de la moda protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

La programación incorpora asimismo 'Proyecto Salvación' (2026), con Ryan Gosling, y 'Valor sentimental' (2025), además de títulos como 'The Mandalorian and Grogu', 'Super Mario Galaxy: la película', 'Familia de alquiler', 'El día de la revelación', 'El agente secreto', 'Toy Story 5', 'Haciendo amigos', 'El beso de la mujer araña', 'Cumbres Borrascosas', 'Vaiana', 'Supergirl' y 'Amarga Navidad'.

Entre las proyecciones especiales aparecen también 'Los Goonies' (1985) y 'Volver' (2006), de Pedro Almodóvar.

La mayoría de las películas extranjeras se exhiben dobladas al castellano, mientras que las sesiones en versión original con subtítulos en español aparecen identificadas en la programación como V.O.S.E.

Fotografía de una edición anterior de Fescinal, el cine de verano del Parque de la Bombilla. / CEDIDA

Horarios y cómo llegar a Fescinal 2026

Fescinal se celebra en el Parque de La Bombilla, en la Avenida de Valladolid, 4, en la zona de Princesa. Las puertas abren a las 20:30 horas y las proyecciones comienzan a las 22:15 horas.

El recinto tiene como estación de Metro más próxima Príncipe Pío, conectada con las líneas 6, 10 y Ramal, además de Cercanías Madrid-Príncipe Pío. También se puede llegar en las líneas de autobús 41, 46, 75 y N20.

Para acudir en BiciMAD hay estaciones en Paseo de la Florida, 37; Paseo de la Florida, 8; y Avenida de Valladolid, 47. Los precios y la programación completa pueden consultarse en la página oficial de Fescinal.

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En un momento en el que muchas películas llegan a las plataformas pocas semanas después de pasar por las salas, Fescinal conserva otra forma de encontrarse con el cine: al aire libre, frente a una gran pantalla y, algunas noches, esperando a escuchar cómo empieza a girar una bobina de 35 milímetros.