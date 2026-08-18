Cercanías Madrid afronta nuevos cortes desde este sábado por las obras en Chamartín, Cercedilla y Atocha

Cercanías Madrid afrontará desde este sábado nuevas alteraciones en varias de sus líneas por las obras que se desarrollan en distintos puntos de la red. Las actuaciones obligarán a cortar durante varias horas la circulación entre Atocha y Chamartín, suspenderán temporalmente los trenes entre Cercedilla y Los Molinos y provocarán posteriormente interrupciones en el túnel de Sol.

Cortes entre Atocha y Chamartín los días 22 y 23 de agosto

Los trabajos en la infraestructura de la estación de Chamartín afectarán durante las madrugadas de los días 22 y 23 de agosto a las líneas C-2, C-7, C-8a y C-8b de Cercanías Madrid en el tramo comprendido entre Atocha y Chamartín a través del túnel de Recoletos.

Las alteraciones se producirán entre las 00:30 y las 7:30 horas. Durante ese periodo, la estación de Recoletos permanecerá abierta, aunque solo circularán dos trenes hasta las 7:30 horas.

Sin trenes entre Cercedilla y Los Molinos hasta el 5 de septiembre

A las obras en Chamartín se suma la suspensión del servicio ferroviario de la línea C-8b entre Cercedilla y Los Molinos desde el 22 de agosto hasta el 5 de septiembre. La interrupción se debe a los trabajos para renovar los postes de la catenaria en la estación de Cercedilla.

Para facilitar los desplazamientos, Renfe establecerá un servicio especial de autobuses entre Cercedilla y Los Molinos. La alternativa por carretera contará con hasta 38 servicios diarios durante los días laborables y 36 los sábados y domingos.

Cortes en el túnel de Sol a finales de agosto y principios de septiembre

Las afecciones continuarán durante los dos fines de semana siguientes debido a las obras iniciadas el pasado 17 de julio para implantar un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha.

Los días 29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre se realizarán cortes en el túnel de Sol entre Atocha y Nuevos Ministerios que afectarán a las líneas C-3 y C-4.

Durante estas interrupciones, los trenes de las líneas C-3 y C-4 tendrán su cabecera provisional en Atocha. Por su parte, los servicios de las líneas C-4a y C-4b finalizarán en Nuevos Ministerios.

Cambios de frecuencias y recorridos hasta el 28 de agosto

Además de estos cortes, las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 mantienen hasta el 28 de agosto modificaciones en sus frecuencias y recorridos debido a los trabajos actualmente en marcha.

La C-2 circula por vía de contorno entre Guadalajara, Alcalá de Henares, Chamartín y Atocha, con frecuencias de 20 minutos en hora punta y 30 minutos en hora valle.

La C-7 mantiene frecuencias de 12 minutos entre Alcalá de Henares y Atocha durante la hora punta y de 16 minutos el resto del día. Entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios, la frecuencia es de 30 minutos.

Las líneas C-8a y C-8b mantienen servicios entre El Escorial o Cercedilla y Atocha cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle.

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Por último, la C-10 circula entre Villalba y Delicias cada 30 minutos.