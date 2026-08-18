TRANSPORTE
Cercanías Madrid afronta nuevos cortes desde este sábado por las obras en Chamartín, Cercedilla y Atocha
Los trabajos afectarán a las conexiones entre Atocha y Chamartín en las madrugadas del 22 y 23 de agosto, dejarán sin trenes el tramo Cercedilla-Los Molinos hasta el 5 de septiembre y provocarán nuevos cortes en el túnel de Sol
Cercanías Madrid afrontará desde este sábado nuevas alteraciones en varias de sus líneas por las obras que se desarrollan en distintos puntos de la red. Las actuaciones obligarán a cortar durante varias horas la circulación entre Atocha y Chamartín, suspenderán temporalmente los trenes entre Cercedilla y Los Molinos y provocarán posteriormente interrupciones en el túnel de Sol.
Cortes entre Atocha y Chamartín los días 22 y 23 de agosto
Los trabajos en la infraestructura de la estación de Chamartín afectarán durante las madrugadas de los días 22 y 23 de agosto a las líneas C-2, C-7, C-8a y C-8b de Cercanías Madrid en el tramo comprendido entre Atocha y Chamartín a través del túnel de Recoletos.
Las alteraciones se producirán entre las 00:30 y las 7:30 horas. Durante ese periodo, la estación de Recoletos permanecerá abierta, aunque solo circularán dos trenes hasta las 7:30 horas.
Sin trenes entre Cercedilla y Los Molinos hasta el 5 de septiembre
A las obras en Chamartín se suma la suspensión del servicio ferroviario de la línea C-8b entre Cercedilla y Los Molinos desde el 22 de agosto hasta el 5 de septiembre. La interrupción se debe a los trabajos para renovar los postes de la catenaria en la estación de Cercedilla.
Para facilitar los desplazamientos, Renfe establecerá un servicio especial de autobuses entre Cercedilla y Los Molinos. La alternativa por carretera contará con hasta 38 servicios diarios durante los días laborables y 36 los sábados y domingos.
Cortes en el túnel de Sol a finales de agosto y principios de septiembre
Las afecciones continuarán durante los dos fines de semana siguientes debido a las obras iniciadas el pasado 17 de julio para implantar un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha.
Los días 29 y 30 de agosto y 5 y 6 de septiembre se realizarán cortes en el túnel de Sol entre Atocha y Nuevos Ministerios que afectarán a las líneas C-3 y C-4.
Durante estas interrupciones, los trenes de las líneas C-3 y C-4 tendrán su cabecera provisional en Atocha. Por su parte, los servicios de las líneas C-4a y C-4b finalizarán en Nuevos Ministerios.
Cambios de frecuencias y recorridos hasta el 28 de agosto
Además de estos cortes, las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 mantienen hasta el 28 de agosto modificaciones en sus frecuencias y recorridos debido a los trabajos actualmente en marcha.
La C-2 circula por vía de contorno entre Guadalajara, Alcalá de Henares, Chamartín y Atocha, con frecuencias de 20 minutos en hora punta y 30 minutos en hora valle.
La C-7 mantiene frecuencias de 12 minutos entre Alcalá de Henares y Atocha durante la hora punta y de 16 minutos el resto del día. Entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios, la frecuencia es de 30 minutos.
Las líneas C-8a y C-8b mantienen servicios entre El Escorial o Cercedilla y Atocha cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle.
Por último, la C-10 circula entre Villalba y Delicias cada 30 minutos.
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