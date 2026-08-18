Las balizas V16 se dispararon en Madrid tras el eclipse: casi cinco veces más activaciones

La Comunidad de Madrid multiplicó casi por cinco las activaciones de balizas V16 conectadas durante la jornada del eclipse total de sol del pasado 12 de agosto, especialmente durante las horas posteriores al fenómeno, según un análisis de Netun Solutions.

En concreto, entre las 21 y las 23.59 horas se contabilizaron 29 activaciones en la Comunidad de Madrid, frente a las seis registradas el miércoles anterior en esa misma franja horaria. La actividad nocturna fue, por tanto, casi cinco veces superior a la observada una semana antes.

El aumento también se produjo durante la tarde. Entre las 15 y las 20.59 horas se registraron 96 activaciones, frente a las 70 contabilizadas el miércoles precedente, lo que supone un incremento aproximado del 37%.

En el conjunto de la jornada, Madrid alcanzó las 264 activaciones, frente a las 206 del miércoles anterior. Esta evolución sitúa a la Comunidad entre los territorios que mostraron una de las señales más claras de los analizados por Netun Solutions en las 15 provincias peninsulares incluidas en la franja del eclipse.

El análisis del 12 de agosto muestra que el impacto de una jornada de movilidad extraordinaria no tiene por qué concentrarse durante los minutos en los que se produce un acontecimiento de estas características. En el caso de Madrid, el comportamiento más diferencial se produjo precisamente después del eclipse, cuando las activaciones de balizas V16 conectadas registraron un aumento especialmente acusado respecto a la misma franja horaria de la semana anterior.

Cuando se activa una baliza V16 conectada, el vehículo inmovilizado pasa a formar parte del ecosistema de información de la carretera. La señal comunica de forma anónima su ubicación a la plataforma DGT 3.0, desde donde el aviso puede trasladarse a navegadores, paneles de mensaje variable y otros sistemas de gestión de la movilidad.

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"Madrid muestra de forma especialmente clara cómo una jornada extraordinaria puede modificar los patrones habituales de activación. El aumento registrado después del eclipse es muy significativo respecto a una semana antes. No podemos atribuir cada incidencia al fenómeno, pero la conectividad nos permite observar cómo cambia la actividad de los vehículos inmovilizados ante grandes acontecimientos de movilidad", explica el CMO de Netun Solutions, Alejandro González.