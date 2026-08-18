CRISIS MIGRATORIA
Ayuso ironiza sobre la gestión de la crisis de Ceuta por parte del gobierno: "La culpa de esta nueva crisis ahora es de Meloni, de Ceuta y del PP. Y de Ayuso, siempre"
La presidenta madrileña responde a las acusaciones del Gobierno contra el PP por "tensionar" la situación en la ciudad autónoma
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este martes a las críticas lanzadas desde el Gobierno contra el PP por su papel en la crisis migratoria de Ceuta. "La culpa de esta nueva crisis ahora es de Meloni, de Ceuta y del PP. Y de Ayuso, siempre", ha ironizado a través de sus redes sociales.
El Gobierno carga contra el PP por su actuación en Ceuta
La reacción de Ayuso llega después de que la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, acusara a la dirección nacional del PP de establecer un "contexto, entorno y directrices" que "complican" la colaboración entre administraciones.
En una entrevista en la Cadena SER, Saiz ha reprochado a dirigentes populares acudir a Ceuta para "tensionar" la situación con "palabras altisonantes y declaraciones contra el Gobierno". "Cuando vemos la presencia del PP aquí en Ceuta, la pregunta para mí es muy clara: ¿vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a hacerse fotos con agitadores?", ha afirmado.
Las críticas se producen además después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, diera al Gobierno un plazo de 30 días para solucionar la crisis. Saiz respondió defendiendo la actuación del Ejecutivo desde finales de julio y aseguró que "Ceuta ni está ni va a estar sola". La ministra también ha reivindicado a Marruecos como "socio fiable" y ha remarcado: "Marruecos no es una amenaza para Ceuta ni para España".
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha atribuido el endurecimiento del discurso de Vivas a la influencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de tener "una capacidad tremenda de contaminar y contagiar a todo el mundo en su estrategia".
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