Sólo durante el verano: cena con conciertos de jazz, blues y música clásica en un oasis de olivos centenarios en pleno centro de Madrid

Llega la tarde, y el sol de verano, sin darse cuenta, alarga el día. Pero es ahí, cuando el día ya está terminando que los pianos, saxofones y guitarras empiezan a tocar jazz, blues o música clásica rodeados de olivos centenarios.

El escenario es La Fundación Olivar de Castillejo, ubicada en Chamartín, aunque también tiene una terraza, donde puede sentarse a comer o picar algo, ya sea antes o después del concierto. Los platos que encontrará, y al comer bajo la sombra de tantos árboles, no resaltarán por su alta cocina sino por su inexplicable habilidad para extender conversaciones.

Noches del Olivar

En conjunto, esta serie de conciertos se agrupan bajo el cartel de Noches del Olivar. En junio empezaron, y se extienden las dos semanas que quedan de agosto.

En el programa de lo que se viene, destaca la presentación de Eduardo Frías en el piano. Reconocido con la medalla Setinway Artist, entregada por la lujosa marca de piano, por lo que sólo toca con instrumentos de esta alta calidad, en conciertos como el que hará el próximo miércoles 19 de agosto.

Verano al ritmo del jazz, blues y música clásica / Fundación Olivar de Castillejo

Al escenario de la Fundación Olivar de Castillejo también se subirá Diego Casado con una marimba, un instrumento de percusión parecido a un xilófono grande pero en madera. Casado ha ganado el primer premio de Marimba Festiva en Alemania y el de la Universal Marimba Competition en Bélgica.

Se presentará el jueves 20 de agosto y lo mismo harán, siete días después, la soprano Elena Miró, el clarinete de Antonio Serrano y el piano de Patxi Aizpiri.

Entradas a los conciertos de verano

Para entrar al olivo, basta con la entrada al concierto, que cuesta 23 euros y puede adquirirlas directamente en su página web. Los conciertos empiezan a las 20:00 horas, pero desde las 19:00 abre el acceso al público.

Cada día, de miércoles a sábado, es diferente, desde un cantante Soprano acompañado por un piano hasta un grupo de saxofón, guitarra, marimba y música de cámara en armonía. Sin embargo, los intérpretes sólo se suben al escenario durante el verano, por lo que la última fecha será el 29 de agosto.

Un oasis con historia

Más allá de la música, es hogar de más de cien olivos centenarios, almendros, jaras, retamas y romeros. El oasis, asimismo, tiene adelfas, lilos y algún laurel. Granados, membrillos y madroños, alargan todavía más la lista.

Lleva con los madrileños desde los tiempos en los que la ciudad todavía no era la gran metrópolis de ahora e, inclusive, Chamartín era un pueblo en sí mismo, ostentando el apellido De la Rosa.

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Su pasado se remonta aún más atrás, ya que fue refugio de Napoleón en plena Guerra de la Independencia. En su historia más reciente, a inicios del siglo XX, fue comprada por José Castillejo, quien convenció a otros intelectuales y científicos a que se quedaran a vivir allí también.