Ventanas cerradas por el humo en Madrid: cómo mejorar el aire de casa cuando no se puede ventilar

Durante los incendios que han golpeado la sierra oeste madrileña, muchos vecinos de Madrid han vivido una situación incómoda y cada vez más habitual en verano: mirar por la ventana, ver el cielo turbio, notar olor a humo y optar por cerrar la casa. Ventilar, ese gesto automático para renovar el aire interior, deja entonces de ser recomendable si fuera hay humo, partículas en suspensión o mala calidad del aire.

La pregunta aparece enseguida: ¿qué se puede hacer dentro de casa cuando no se pueden abrir las ventanas? Jesús Pozo, jefe de ventas de aires acondicionados y calefacción de Hisense, recuerda que en los edificios actuales suele existir algún tipo de ventilación mecánica, aunque puede regularse. Pero en un episodio puntual de humo por incendios, si no conviene introducir aire exterior, la alternativa pasa por aprovechar los sistemas que ya hay en la vivienda.

"Si no queremos abrir las ventanas o no queremos que haya una ventilación, por ejemplo por los incendios, lo que tenemos que utilizar es un sistema de climatización o un purificador de aire que dispongamos en la vivienda", explica Pozo. La clave, matiza, no está en meter aire de fuera, sino en tratar el aire interior mediante recirculación y filtrado.

Cuando una casa permanece cerrada, el aire se mueve una y otra vez dentro de la misma estancia. Eso no sustituye a una ventilación normal, pero sí puede ayudar si el equipo cuenta con filtros adecuados. "Al no ventilar, no abrir ventanas o no tener esa ventilación forzada funcionando, lo que estamos haciendo es recircular el aire todo el rato", señala. En ese contexto, los filtros se convierten en la primera barrera frente a partículas, ácaros, bacterias, malos olores o restos de humo.

Pozo explica que un split habitual de aire acondicionado puede incorporar sistemas capaces de actuar sobre parte de esos elementos. Cita, por ejemplo, tecnologías como HiNano, que libera iones para adherirse a bacterias, virus y gérmenes y reducir su capacidad de acción. También menciona los filtros de carbón activo, especialmente útiles para atacar olores como el tabaco u otros humos que puedan quedar en el ambiente.

Pero hay una condición imprescindible: que esos filtros estén limpios. De poco sirve tener un equipo con capacidad de filtrado si lleva meses acumulando suciedad. "Si no lo hacemos, el efecto positivo de los filtros se reduce muchísimo", advierte. De hecho, muchas averías o problemas de funcionamiento se explican por filtros saturados que impiden que la unidad trabaje correctamente.

Cómo respirar mejor en casa cuando los incendios obligan a cerrar puertas y ventanas. / Pexels

En una vivienda habitual, el experto recomienda revisar los filtros al menos una vez al año. En el caso de un split, algunos usuarios pueden limpiarlos por sí mismos, lavarlos y dejarlos secar bien antes de volver a colocarlos. Si la vivienda tiene un sistema de climatización por conductos, lo recomendable es recurrir a una empresa especializada para revisar tanto los filtros como, si es posible, el propio conducto.

Los purificadores de aire también pueden ser una ayuda en momentos concretos. Pozo recuerda que se hicieron especialmente populares durante la pandemia y que pueden servir para tratar el ambiente en estancias determinadas, como dormitorios o salones. No sustituyen a una renovación adecuada del aire cuando la situación exterior es buena, pero durante un episodio de humo pueden aportar una capa extra de protección y confort.

Las zonas más sensibles son, precisamente, aquellas en las que se pasa más tiempo. Salones, habitaciones y cocinas pueden acumular peor calidad del aire cuando la vivienda permanece cerrada durante muchas horas. En la cocina, además, se suman olores, humedad y partículas generadas por la propia actividad doméstica. Por eso, si no se puede abrir, conviene extremar el uso de sistemas de extracción, filtración o climatización disponibles.

Pozo también recuerda que mantener la casa cerrada y recircular el aire durante muchas horas puede resecar el ambiente. Por eso, si la situación exterior mejora y las autoridades no recomiendan mantener cerradas puertas y ventanas, conviene ventilar aunque sea de forma puntual. "Si es posible, en algún momento hay que ventilar", apunta. Si no lo es, la opción pasa por utilizar los equipos disponibles: aire acondicionado con filtros, purificadores o sistemas de ventilación forzada.

La recomendación cambia en edificios donde abrir ventanas no es solo una decisión puntual, sino una condición habitual: hospitales, locales cerrados o espacios donde por seguridad no se puede ventilar de forma natural. En esos casos, explica Pozo, hacen falta sistemas de ventilación forzada o climatizadores de aire más avanzados, capaces de renovar, filtrar e incluso humidificar el ambiente. "Ahí es necesario ventilar sí o sí", afirma.

En una vivienda, sin embargo, ante un episodio de humo como el vivido estos días en Madrid, la pauta básica es clara: cerrar ventanas si fuera hay mala calidad del aire, evitar introducir aire exterior contaminado, utilizar recirculación con filtros limpios y recurrir a purificadores si se dispone de ellos. No se trata solo de aislar la casa del humo, sino de cuidar el aire que queda dentro.

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Porque cuando el incendio está fuera, el primer gesto es cerrar. Pero el siguiente, casi igual de importante, es asegurarse de que el aire interior no se queda abandonado.