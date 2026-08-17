¿Tienes una foto espectacular del cielo de Madrid? Este concurso puede premiarla

¿Eres de esas personas que no se resiste a fotografiar los atardeceres, las nubes o un cielo especialmente espectacular sobre Madrid? Entonces esta convocatoria puede interesarte. El Museo de Historia de Madrid celebra la sexta edición del concurso de fotografía De Madrid al cielo, abierto a mayores de 18 años y organizado este año en colaboración con el Planetario de Madrid.

La propuesta invita a capturar imágenes en las que el cielo y el paisaje urbano madrileño compartan protagonismo. Puede ser una puesta de sol sobre los tejados del centro, una noche estrellada con la silueta de la ciudad como escenario o cualquier otra escena en la que el firmamento transforme la forma de mirar Madrid.

El cielo de Madrid, durante este jueves 7 de mayo / ZIPI ARAGON / EFE

El tema de esta edición es el cielo de Madrid en relación con la ciudad. Las fotografías pueden mostrar calles, edificios, monumentos, parques o cualquier rincón del paisaje urbano, siempre que el cielo tenga un papel destacado en la composición. Amaneceres, atardeceres, nubes, cielos nocturnos o fenómenos atmosféricos son algunas de las posibilidades que pueden inspirar a los participantes.

La elección de esta temática coincide con el 40 aniversario del Planetario de Madrid y con la expectación generada por el próximo eclipse. Sin embargo, las imágenes no tienen que estar relacionadas con este fenómeno astronómico: basta con que la ciudad y el cielo constituyan el motivo principal de la fotografía.

¿Cómo participar?

El concurso está dirigido a personas mayores de 18 años, la participación es gratuita y cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías a través del formulario habilitado por la organización. El plazo, abierto desde el 1 de junio, finalizará el 20 de agosto de 2026 a las 23:59 horas, hora española.

Antes de realizar el envío, es importante consultar detenidamente las bases completas del concurso, ya que las imágenes deberán cumplir los requisitos técnicos establecidos. La organización advierte de que las fotografías que no se ajusten a estas condiciones serán rechazadas.

40 finalistas y tres fotografías ganadoras

El jurado seleccionará 40 fotografías finalistas entre todas las obras presentadas. Sus autores recibirán un diploma acreditativo, un catálogo de fotografías del Museo de Historia de Madrid y dos invitaciones para visitar el Planetario de Madrid. De esas 40 imágenes saldrán las tres ganadoras del certamen.

El primer premio incluye un trofeo, una cámara original Kodak nº 2 modelo F de 1926, un grabado numerado de Madrid y un lote de catálogos y productos del Museo y/o del Planetario. Los ganadores del segundo y tercer premio recibirán un trofeo, un grabado numerado de Madrid y un lote de catálogos y productos de ambas instituciones.

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La entrega de diplomas y premios tendrá lugar en un acto en la sede del Museo de Historia de Madrid, situada en la calle Fuencarral, 78, en el distrito Centro. El concurso cuenta además con la colaboración del Planetario de Madrid y el patrocinio de Foticos Colección.