El tiempo para este martes en Madrid: sin lluvia y los termómetros alcanzarán los 38ºC con aviso amarillo de la Aemet

Tras un fin de semana tan fresco, en el que parecía que lo peor del verano ya se había quedado atrás, los madrileños vuelven a sentir el calor propio de agosto, con termómetros de hasta 38ºC, como tiene previsto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes, una jornada que no extenderá las lluvias pero tendrá aviso amarillo por calor.

Si bien la Aemet todavía no descarta alguna tormenta aislada en el Sistema Central, las lluvias más fuertes fueron cosa del fin de semana. Vuelven los cielos despejados, con nubosidad de evolución diurna en la Sierra, y es que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% hasta este jueves, cuando se eleva al 10%.

Vuelve el calor, pero será un paréntesis

Contrario al deseo de los madrileños, las temperaturas estarán en ligero ascenso con valores máximos que podrán superar los 35ºC en zonas bajas de la Sierra y los 37ºC en el resto de la Comunidad. De hecho, serán ligeramente superiores a los 38ºC en el corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez.

El día comenzará con mínimas de 23ºC, tras una madrugada que poco le costó acercarse a estos valores. Sin embargo, toda la tarde, ya desde el mediodía, se superarán los 30ºC. En este sentido, de 13:00 a 21:00 horas, se activará el aviso amarillo en toda la Comunidad por el peligro 'bajo' que serán las máximas de hasta 38ºC.

Gráfico de la evolución térmica a lo largo de este martes / Aemet

Bien entrada la tarde, el tiempo soleado le dará paso a la noche, en un camino que le costará bajar de los 30ºC. Tanto así, que no sólo no bajará de los 20ºC, sino que, además, la mínima rondará los 24ºC, en definitiva, una noche tropical.

El viento será flojo del noreste rolando a sur y suroeste por la tarde y variable por la noche, de tal forma que marcará la velocidad más alta en la madrugada con 15 km/h, seguida por los 10 km/h de la primera mitad de la tarde, paralela al aviso amarillo.

En cualquier caso, los paraguas seguirán siendo tendencia para protegerse del índice ultravioleta máximo muy alto (de 8), aunque no será por lluvia y el tiempo seco permanecerá para los próximos días.

Se vienen temperaturas mejores

El verano se adelantó, pero, quizá para compensar, también se viene una semana para que lentamente se acerca a máximas de 22ºC. Este miércoles todavía permanece con mucho calor, pero no como este martes, con termómetros de hasta 35ºC y tan bajos como 23ºC.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Lento pero seguro, este jueves por fin espera una máxima por debajo de los 30ºC (con 29ºC) acompañada de 35% de probabilidad de lluvia, mientras que, de momento, el salto más grande lo dará el sábado con temperaturas máximas de 21ºC y mínimas de 15ºC.