Termo de Madrid, la web que denuncia la falta de aire acondicionado en el Metro de Madrid: "Mi objetivo es hacer pasar vergüenza a los responsables"

Hace calor. Y, aunque muchos espacios están acondicionados en verano, el suburbano madrileño no parece ser uno de ellos. Cada día son decenas los usuarios que reportan temperaturas extremas en los vagones, acompañadas de hacinamiento, malos olores o demoras. “Llegué a la misma conclusión que el resto de ciudadanos. Viendo que todos los días hacía mucho calor, prácticamente en todos los vagones. Los primeros dos años que se alcanzaron estas temperaturas, supuse que era algo que arreglarían, pero me he dado cuenta de que no. Sigue igual, incluso peor”, relata Nacho González, creador de Termo de Madrid, una página web que recoge quejas y sugerencias de los viajeros del suburbano. “En Twitter se quejan cientos de personas desde hace años y nada ha cambiado. Quise visibilizar las estadísticas de algunas líneas y coches que llevaban recibiendo decenas de quejas a diario”, suma. Programador de profesión, el madrileño ha vivido siempre en la periferia y conoce a la perfección qué líneas carecen de aire acondicionado.

“Creé la web para mí, para dejar constancia, pero la gente empezó a usarla. Era sobre todo para la Línea 1, que es la que más uso, pero luego añadí el resto. Tardé seis días, es muy sencilla. Se compone de un formulario que recoge las quejas, las guarda en una base de datos y las convierte en gráficos”, explica. Han pasado apenas dos meses, pero las conclusiones son claras: las líneas 1 y 5 son las que más críticas reciben: “La 1 arrasa, se lleva el 70% de los reportes. Es una barbaridad, sin duda la más problemática, como ya sospechaba. La quinta también, me lo habían dicho alguna vez. Casualmente, los coches de ambos recorridos son de la misma serie, la de los 2000, la más antigua. Hay claramente vagones más criticados que otros, algunos suman ya 50, que es más del máximo”. Si bien Nacho no cree que sean vagones peores, habla de una clasificación en la que también hay vagones que han recibido buenas críticas.

Usuarios del metro de Madrid. / ALBA VIGARAY

Auge en hora punta

También en cuanto a horas, existen algunas franjas horarias en las que la cantidad de quejas se dispara. “La hora punta, pero depende de la percepción. El aire acondicionado es insuficiente en general y, en esas horas, que hay más gente, el calor se percibe mucho peor a pesar de que el aire esté funcionando de la misma forma. Los comentarios despuntan entre las siete y las nueve de la mañana y las dos y las cinco de la tarde”, dice. Nacho no cree que vaya a llegar una solución a corto plazo, a pesar de ser el cambio de serie de coches un proyecto planteado: “Es algo que debería llegar en algún momento. Son líneas que funcionan bastante mal, al menos en este aspecto, pero es algo que no se hace de la noche a la mañana y que no espero se haga este verano. Por eso la gente propone movilizaciones. Hay que ponerse las pilas. El objetivo de la web es hacer pasar algo de vergüenza a la gente responsable, hacer algo de ruido y poner el foco en la problemática”.

A pesar del ruido generado en redes sociales con la iniciativa, González asegura que nadie se ha puesto en contacto con él. “No he intercambiado un mensaje con Metro de Madrid, a pesar de mencionarles en redes sociales todos los días, al igual que al Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. Lo hago como reivindicación, recogiendo las quejas que ha habido ese día o los peores vagones. Tampoco espero nada, veo que ellos mantienen ahí la barrera. Imagino que les habrá llegado la iniciativa porque está cogiendo fama en redes sociales”, suma. En estas semanas, el joven ha quedado sorprendido con la cantidad de gente que ha dejado su opinión en la plataforma: “No se habían planteado escribirla en un buzón de sugerencias o en redes sociales y, ahora que existe esta página y se tarda 25 segundos, se están animando”.

Varias personas en la estación de Metro de Móstoles Central, a 23 de enero de 2025, en Móstoles, Madrid (España). La Comunidad de Madrid anunció ayer que mantendrá "de momento" las tarifas de transporte público bonificadas al 60% y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla" su compromiso y financie los descuentos. Estas tarifas son las que estaban fijadas hasta junio de 2025 pero, tras no salir adelante el decreto en el Congreso, los abonos de tren y autobús vuelven a las tarifas de 2019 y no se podrán adquirir más abonos gratuitos o con descuentos. También decaen los descuentos de hasta el 40% que iban a aplicarse durante la segunda mitad del año. 23 ENERO 2025 Eduardo Parra / Europa Press 23/01/2025. Eduardo Parra / Eduardo Parra

"Ninguna sorpresa"

Aunque hay comentarios que aseguran que la Línea 1 de metro no tiene aire acondicionado, Nacho no cree que sea cierto. Según sus cálculos, se trataría del 60% de los vagones, en base al número de quejas recibidas. “Ninguna conclusión es una sorpresa. Todo esto puede contribuir a que alguien haga algo, a que se lo tomen en serio y que no se repita el año que viene. El ruido con la página web es bastante alto, al menos en los círculos en los que me muevo. Está llegando lejos, pero no sé hasta qué punto esto molestará a los que toman las decisiones. Es un tema que afecta a mucha gente. Aún así, no creo que este verano vaya a cambiar nada. He visto que han abierto las ventanas de todos los trenes de la primera línea en los últimos días. Puede ser mejor o peor, según he leído, por temas respiratorios. Pero parece que algo están haciendo para paliar un poco todas las quejas.

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Iniciativas como la suya propia, dice, ayudan a mejorar y a poner el foco en las cosas “que más molestan a los ciudadanos”. “Ha tenido tan buena acogida que me plantearé buscar causas similares o problemas con los que yo mismo me encuentre para hacer páginas similares. Creo que tiene muchos horizontes, hay cabida para todas”, concluye.