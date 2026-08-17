Mónica García acusa a Ayuso de sentirse "impune" por el ático y tilda sus argumentos de "peregrinos e injustificables"

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de sentirse "impune" por la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad, inicialmente previsto como oficina durante un periodo de obras en la Puerta del Sol, y ha tildado sus argumentos de "peregrinos e injustificables".

"La señora Ayuso tiene dos elementos que son fundamentales: la sensación de impunidad y la sensación de que los madrileños y madrileñas estamos a su servicio. Y tiene una aticofilia que es digna de estudio", ha censurado en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

En esta línea, García ha cargado contra la jefa del Ejecutivo autonómico por tener "una casa pagada de manera indirecta por los madrileños". Ha añadido que la dirigente madrileña "ha vivido durante todos estos años en un ático que presuntamente ha pagado de manera indirecta el Grupo Quirón".

"Estamos hablando de una maniobra frustrada, frustrante para ella, entiendo, de que los madrileños y madrileñas otra vez, le compremos un ático para disfrute, uso y disfrute de la señora Ayuso, con argumentos absolutamente peregrinos y absolutamente injustificables", ha insistido.

Considera la líder regional de Más Madrid que la presidenta madrileña "ha hecho click" y que está poniendo "una prueba de resistencia constantemente a sus seguidores y a sus votantes". Ha recalcado que siguen faltando "todas las explicaciones".

Asimismo, García ha subrayado que no da por cerrada esta cuestión después de que "un organismo se pone a comprar y a vender y a especular con vivienda en Madrid". "¿Quién es Planifica Madrid para comprar y vender viviendas que hasta ahora no lo había hecho nunca?", ha lanzado.

Para la ministra de Sanidad, esta situación es "una suerte de concurso de tomadura de pelo a los madrileños", que están "amparados en la impunidad en la que ha vivido" la jefa del Ejecutivo regional "durante todos estos años".

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"Tengo sensación de que incluso compañeros suyos de la derecha y medios afines suyos, que han estado halagando la no gestión de la señora Ayuso en todos estos años, de cierto aire de cansancio de todas estas bravuconadas", ha apuntado.