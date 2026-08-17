Madrid suma 43 muertes por accidentes laborales en los primeros siete meses del año

UGT Madrid ha cifrado en 43 los accidentes laborales mortales en la Comunidad de Madrid de enero a julio, unos números procedentes de los datos estadísticos provisionales facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo.

Los correspondientes al mes de julio identifican seis accidentes de trabajo mortales, al igual que en julio de 2025. Cuatro de ellos corresponden al sector Servicios, uno al de Construcción y otro pertenecía al sector de Industria.

La forma en que se han producido los accidentes mortales ha sido, en Servicios, debido a un accidente de tráfico o en misión en Valencia, otro ocasionado por una patología no traumática (PNT), y los otros dos en la ida y vuelta la trabajo. El accidente de trabajo mortal del sector de Construcción ha sido ocasionado por el desprendimiento del forjado y el accidente mortal de Industria ha ocurrido en la ida y vuelta al trabajo.

En el mes de julio se han producido un total de 7.916 accidentes laborales de los que 6.604 han tenido lugar en jornada laboral y 1.312 han sido en la ida y vuelta al trabajo.

El sindicato ha recordado la obligación legal de las empresas de aplicar los protocolos frente a fenómenos meteorológicos adversos y ha exigido aplicar las medidas necesarias en horas de calor extremo.

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Por su parte, Comisiones Obreras ha cargado contra una siniestralidad laboral "que sigue aumentando en Madrid, con un total de seis accidentes mortales durante el mes de julio". Esta cifra "evidencia que la prevención sigue sin ser una prioridad real en los centros de trabajo". De estos seis accidentes mortales tres fueron in itinere y los otros tres en el centro de trabajo.