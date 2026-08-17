Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAtropellos MadridGrupo La MáquinaEstudio OviedoTermo de MadridHarry Potter cine'Bolero' Antonio NajarroPalacio de CristalComplutenseC-5 Cercanías
instagramlinkedin

ASUNTOS SOCIALES

Madrid suma alrededor de 20.000 usuarios a la teleasistencia avanzada para personas dependientes

El servicio alcanza los 108.085 beneficiarios y utiliza 400.000 dispositivos inteligentes para detectar cambios de hábitos y anticipar posibles incidencias en los hogares

Trabajadoras de uno de los centros del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid en su labor diaria con las personas mayores usuarias.

Trabajadoras de uno de los centros del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid en su labor diaria con las personas mayores usuarias. / EFE / MARISCAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Niño González

Madrid

El servicio de teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid se encuentra ya operativo al 100% en los hogares y funciona con un modelo preventivo y personalizado. Cada beneficiario dispone de un plan individual de intervención adaptado a sus circunstancias y necesidades.

En función de cada caso, los domicilios pueden incorporar detectores de movimiento y caídas, sensores magnéticos instalados en puertas o electrodomésticos, detectores de fuego, humo y gas, relojes con geolocalización y dispensadores electrónicos de medicamentos.

La información generada por estos dispositivos se analiza mediante nuevas tecnologías con el objetivo de identificar anomalías en los hábitos de cada usuario y anticipar posibles incidentes en el domicilio. El sistema también permite detectar de manera precoz posibles problemas cognitivos o físicos.

Un plan individual para cada beneficiario

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo acuerdo dotado con 36,7 millones de euros para introducir mejoras en el servicio y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada persona.

Entre las novedades figura la implantación de un Plan Individual de Intervención, destinado a diseñar y realizar un seguimiento personalizado de los apoyos que recibe cada beneficiario.

La Comunidad de Madrid incorpora 19.611 nuevos usuarios al servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva para personas dependientes.

La Comunidad de Madrid incorpora 19.611 nuevos usuarios al servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva para personas dependientes. / Comunidad de Madrid

Este plan estará integrado en una plataforma digital única de la Comunidad de Madrid para facilitar la coordinación entre los diferentes profesionales que participan en la atención.

El nuevo modelo contempla además programas específicos para colectivos que requieren una atención más especializada, entre ellos las personas mayores de 90 años y quienes presentan situaciones de especial complejidad o un mayor grado de dependencia.

También se ampliarán las horas de formación de los equipos y se incorporará la figura del trabajador social, con la llegada de más de 30 profesionales de este ámbito.

Atención las 24 horas durante todo el año

El servicio está monitorizado por 450 trabajadores y dispone de unidades móviles que se desplazan a los domicilios cuando se produce alguna incidencia. La atención se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con otros recursos públicos, privados o familiares.

Los equipos cuentan asimismo con perfiles profesionales como psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal de Enfermería y fisioterapeutas, encargados de realizar valoraciones individualizadas de las personas en situación de dependencia.

El objetivo del modelo es favorecer que los beneficiarios puedan permanecer en su entorno y elegir dónde y cómo vivir con los apoyos que necesiten, reforzando la atención domiciliaria y preventiva ante el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.

Más de 222.000 personas atendidas por Dependencia

La Comunidad de Madrid superó el pasado mes de junio las 222.000 personas atendidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una cifra récord que representa un incremento de más de 53.000 beneficiarios respecto al inicio de la Legislatura.

Noticias relacionadas

Durante el primer semestre del año se incorporaron de media más de 2.000 nuevos ciudadanos cada mes al sistema. En total, las personas en situación de dependencia de la región disponen de 322.017 prestaciones, entre ayudas económicas, apoyo en el domicilio, servicios de promoción de la autonomía y plazas en centros residenciales o de atención diurna para mayores y personas con discapacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
  2. El embalse de San Juan y otras tres zonas de Madrid contarán con 52 controles sanitarios hasta septiembre
  3. Este mercado medieval a las afueras de Madrid despedirá el verano con artesanía, talleres, representaciones teatrales y vestidos de época
  4. Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura 'Ayuso para rato
  5. Este es el palacio medieval de Toledo que puedes visitar y que está ligado a la leyenda de Carlomagno
  6. El poblado del Oeste de Hoyo de Manzanares aspira a ser un nuevo impulso para el turismo de pantalla
  7. Soy de Ceuta y esto es lo que he vivido tras el salto masivo: así cambia una ciudad cuando 72.000 personas llegan de golpe
  8. Senderismo en verano: entre el bosque, esculturas y un embalse apto para bañarse a dos horas de Madrid

Madrid suma alrededor de 20.000 usuarios a la teleasistencia avanzada para personas dependientes

Madrid suma alrededor de 20.000 usuarios a la teleasistencia avanzada para personas dependientes

Madrid necesita 900 donaciones de sangre al día: el llamamiento urgente ante la falta de reservas

Madrid necesita 900 donaciones de sangre al día: el llamamiento urgente ante la falta de reservas

Luto en los parques de bomberos de Madrid tras la muerte de un militar en acto de servicio en Huesca

Luto en los parques de bomberos de Madrid tras la muerte de un militar en acto de servicio en Huesca

El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos

El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos

Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares

Las vespas y la gastronomía serán los protagonistas del mes de septiembre en Alcalá de Henares

La exposición que permite revivir la EGB amplía su estancia en Conde Duque tras su éxito de público

La exposición que permite revivir la EGB amplía su estancia en Conde Duque tras su éxito de público

Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas

Los vecinos de Pozuelo de Alarcón ya pueden recoger sus pulseras para los conciertos: dónde y a qué hora recogerlas

Ayudas para salvar el vino madrileño tras los incendios: 2.500 euros para bodegas y hasta 1.500 por hectárea quemada

Ayudas para salvar el vino madrileño tras los incendios: 2.500 euros para bodegas y hasta 1.500 por hectárea quemada