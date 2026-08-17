Madrid suma alrededor de 20.000 usuarios a la teleasistencia avanzada para personas dependientes

El servicio de teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid se encuentra ya operativo al 100% en los hogares y funciona con un modelo preventivo y personalizado. Cada beneficiario dispone de un plan individual de intervención adaptado a sus circunstancias y necesidades.

En función de cada caso, los domicilios pueden incorporar detectores de movimiento y caídas, sensores magnéticos instalados en puertas o electrodomésticos, detectores de fuego, humo y gas, relojes con geolocalización y dispensadores electrónicos de medicamentos.

La información generada por estos dispositivos se analiza mediante nuevas tecnologías con el objetivo de identificar anomalías en los hábitos de cada usuario y anticipar posibles incidentes en el domicilio. El sistema también permite detectar de manera precoz posibles problemas cognitivos o físicos.

Un plan individual para cada beneficiario

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo acuerdo dotado con 36,7 millones de euros para introducir mejoras en el servicio y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada persona.

Entre las novedades figura la implantación de un Plan Individual de Intervención, destinado a diseñar y realizar un seguimiento personalizado de los apoyos que recibe cada beneficiario.

La Comunidad de Madrid incorpora 19.611 nuevos usuarios al servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva para personas dependientes. / Comunidad de Madrid

Este plan estará integrado en una plataforma digital única de la Comunidad de Madrid para facilitar la coordinación entre los diferentes profesionales que participan en la atención.

El nuevo modelo contempla además programas específicos para colectivos que requieren una atención más especializada, entre ellos las personas mayores de 90 años y quienes presentan situaciones de especial complejidad o un mayor grado de dependencia.

También se ampliarán las horas de formación de los equipos y se incorporará la figura del trabajador social, con la llegada de más de 30 profesionales de este ámbito.

Atención las 24 horas durante todo el año

El servicio está monitorizado por 450 trabajadores y dispone de unidades móviles que se desplazan a los domicilios cuando se produce alguna incidencia. La atención se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con otros recursos públicos, privados o familiares.

Los equipos cuentan asimismo con perfiles profesionales como psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal de Enfermería y fisioterapeutas, encargados de realizar valoraciones individualizadas de las personas en situación de dependencia.

El objetivo del modelo es favorecer que los beneficiarios puedan permanecer en su entorno y elegir dónde y cómo vivir con los apoyos que necesiten, reforzando la atención domiciliaria y preventiva ante el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.

Más de 222.000 personas atendidas por Dependencia

La Comunidad de Madrid superó el pasado mes de junio las 222.000 personas atendidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una cifra récord que representa un incremento de más de 53.000 beneficiarios respecto al inicio de la Legislatura.

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Durante el primer semestre del año se incorporaron de media más de 2.000 nuevos ciudadanos cada mes al sistema. En total, las personas en situación de dependencia de la región disponen de 322.017 prestaciones, entre ayudas económicas, apoyo en el domicilio, servicios de promoción de la autonomía y plazas en centros residenciales o de atención diurna para mayores y personas con discapacidad.