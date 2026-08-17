Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CercaníasAire acondicionadoMetro de MadridCeutaAtropellosGrupo La MáquinaEstudio OviedoHarry PotterAntonio NajarroPalacio de Cristal
instagramlinkedin

PROGRAMACIÓN

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes traerán cortes de tráfico y calles peatonales hasta el 1 de septiembre

El Ayuntamiento activa desde este 17 de agosto un dispositivo especial de movilidad por las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, con restricciones escalonadas y medidas específicas durante los encierros

San Sebastián de los Reyes establece un dispositivo especial de movilidad y peatonalizaciones durante las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios

San Sebastián de los Reyes establece un dispositivo especial de movilidad y peatonalizaciones durante las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios / AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Correa

Madrid

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado un dispositivo especial de movilidad para las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2026 que supondrá cambios en la circulación y el tránsito peatonal en distintas calles del municipio entre este 17 de agosto y el próximo 1 de septiembre.

El objetivo de las medidas es "garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y facilitar el desarrollo de los actos festivos", según ha informado el Consistorio.

Tres zonas de peatonalización y restricciones escalonadas

El dispositivo establece tres áreas principales de peatonalización en San Sebastián de los Reyes. Las restricciones a la circulación se aplicarán de manera escalonada a lo largo de las fiestas.

El plan municipal contempla además medidas específicas de movilidad coincidiendo con la celebración de los encierros y los espectáculos taurinos, algunos de los actos que concentran una mayor afluencia de personas durante las fiestas.

Para las labores de carga y descarga se ha establecido con carácter general un horario entre las 7.00 y las 9.00 horas.

Las restricciones tendrán excepciones para los vehículos de emergencia, los servicios esenciales y los residentes cuando las condiciones de seguridad permitan su circulación y siempre que el acceso no coincida con actos incompatibles con el tráfico.

Restricciones para peatones en el casco histórico

El Ayuntamiento también aplicará medidas adicionales de seguridad y limpieza entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre. Durante esos días se restringirá el tránsito ordinario de peatones en determinadas calles del casco histórico.

En esas zonas únicamente se permitirá el acceso a los residentes de las fincas afectadas por las restricciones.

La Policía Local de San Sebastián de los Reyes podrá modificar puntualmente tanto los horarios como las zonas sometidas a restricciones cuando las circunstancias lo requieran para garantizar el desarrollo de las fiestas y la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento pide planificar los desplazamientos

Ante los cortes de tráfico y las peatonalizaciones previstas durante las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, el Ayuntamiento recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos.

Noticias relacionadas

También pide prestar atención a la señalización provisional instalada durante las fiestas y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
  2. El embalse de San Juan y otras tres zonas de Madrid contarán con 52 controles sanitarios hasta septiembre
  3. Este mercado medieval a las afueras de Madrid despedirá el verano con artesanía, talleres, representaciones teatrales y vestidos de época
  4. Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura 'Ayuso para rato
  5. Este es el palacio medieval de Toledo que puedes visitar y que está ligado a la leyenda de Carlomagno
  6. El poblado del Oeste de Hoyo de Manzanares aspira a ser un nuevo impulso para el turismo de pantalla
  7. Soy de Ceuta y esto es lo que he vivido tras el salto masivo: así cambia una ciudad cuando 72.000 personas llegan de golpe
  8. Mourinho: 'Aquí solo tenemos jugadores buenos, muy buenos y muy muy buenos

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes traerán cortes de tráfico y calles peatonales hasta el 1 de septiembre

Las fiestas de San Sebastián de los Reyes traerán cortes de tráfico y calles peatonales hasta el 1 de septiembre

Getafe estrena una nueva fuente infantil en el Parque de San Isidro para combatir el calor

Getafe estrena una nueva fuente infantil en el Parque de San Isidro para combatir el calor

Ventanas cerradas por el humo en Madrid: cómo mejorar el aire de casa cuando no se puede ventilar

Ventanas cerradas por el humo en Madrid: cómo mejorar el aire de casa cuando no se puede ventilar

Kang-in Lee hereda el '7' de Griezmann y lanza un aviso en su llegada al Atlético: "Quiero ganarlo todo"

Kang-in Lee hereda el '7' de Griezmann y lanza un aviso en su llegada al Atlético: "Quiero ganarlo todo"

El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos

El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos

La Comunidad de Madrid inicia las pruebas de los trenes automáticos de Metro que operarán en la L6 a partir de 2027

Butarque se despide a lo grande: Café Quijano reúne a 15.000 personas y las Peñas toman Leganés

Butarque se despide a lo grande: Café Quijano reúne a 15.000 personas y las Peñas toman Leganés

La Navidad comienza a descongelarse en Fuenlabrada con 'Miscelánea', que tendrá un descuento del 40% para los vecinos

La Navidad comienza a descongelarse en Fuenlabrada con 'Miscelánea', que tendrá un descuento del 40% para los vecinos