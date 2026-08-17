Las fiestas de San Sebastián de los Reyes traerán cortes de tráfico y calles peatonales hasta el 1 de septiembre

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado un dispositivo especial de movilidad para las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2026 que supondrá cambios en la circulación y el tránsito peatonal en distintas calles del municipio entre este 17 de agosto y el próximo 1 de septiembre.

El objetivo de las medidas es "garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y facilitar el desarrollo de los actos festivos", según ha informado el Consistorio.

Tres zonas de peatonalización y restricciones escalonadas

El dispositivo establece tres áreas principales de peatonalización en San Sebastián de los Reyes. Las restricciones a la circulación se aplicarán de manera escalonada a lo largo de las fiestas.

El plan municipal contempla además medidas específicas de movilidad coincidiendo con la celebración de los encierros y los espectáculos taurinos, algunos de los actos que concentran una mayor afluencia de personas durante las fiestas.

Para las labores de carga y descarga se ha establecido con carácter general un horario entre las 7.00 y las 9.00 horas.

Las restricciones tendrán excepciones para los vehículos de emergencia, los servicios esenciales y los residentes cuando las condiciones de seguridad permitan su circulación y siempre que el acceso no coincida con actos incompatibles con el tráfico.

Restricciones para peatones en el casco histórico

El Ayuntamiento también aplicará medidas adicionales de seguridad y limpieza entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre. Durante esos días se restringirá el tránsito ordinario de peatones en determinadas calles del casco histórico.

En esas zonas únicamente se permitirá el acceso a los residentes de las fincas afectadas por las restricciones.

La Policía Local de San Sebastián de los Reyes podrá modificar puntualmente tanto los horarios como las zonas sometidas a restricciones cuando las circunstancias lo requieran para garantizar el desarrollo de las fiestas y la seguridad de las personas.

El Ayuntamiento pide planificar los desplazamientos

Ante los cortes de tráfico y las peatonalizaciones previstas durante las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, el Ayuntamiento recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos.

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También pide prestar atención a la señalización provisional instalada durante las fiestas y seguir las indicaciones de la Policía Local y del personal municipal.