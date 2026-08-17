ALERTA ROJA
Madrid necesita 900 donaciones de sangre al día: el llamamiento urgente ante la falta de reservas
Las reservas de sangre en la región madrileña se sitúan en el 38%, con especial urgencia en varios grupos sanguíneos
El stock de sangre de la Comunidad de Madrid se sitúa actualmente en 1.913 bolsas, muy por debajo de las 5.000 que marcan el nivel óptimo, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Por lo que, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a los ciudadanos para que acudan a donar sangre ante la caída de las reservas, que actualmente se encuentran al 38% del nivel óptimo. Los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB- están en alerta roja.
El descenso responde a la habitual disminución de las donaciones durante la época estival, una situación a la que este año se añaden las continuas olas de calor.
Madrid necesita 900 donaciones de sangre cada día
La Comunidad de Madrid necesita 900 donaciones diarias para garantizar la actividad sanitaria y abastecer de componentes sanguíneos a los 70 hospitales de la región.
Las necesidades de sangre son constantes tanto en los servicios de urgencias como para las transfusiones necesarias en determinados tratamientos, intervenciones quirúrgicas y trasplantes. También resulta imprescindible en la atención de accidentes, hemorragias o quemaduras.
El Gobierno regional recuerda que la sangre no se puede fabricar ni sustituir por ningún otro recurso, por lo que las donaciones de los ciudadanos son necesarias para mantener las reservas y cubrir la demanda hospitalaria.
Dónde donar sangre en Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta con 30 hospitales con puntos fijos de donación, además de las unidades móviles de la Comunidad y de Cruz Roja.
También se puede donar en el Centro de Transfusión autonómico, situado en el barrio madrileño de Valdebernardo, y en la sala de Cruz Roja de la calle Juan Montalvo 3, en Madrid.
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