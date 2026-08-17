Ayudas para salvar el vino madrileño tras los incendios: 2.500 euros para bodegas y hasta 1.500 por hectárea quemada

La Comunidad de Madrid destinará 500.000 euros en nuevas ayudas al sector vitivinícola afectado por los incendios que arrasaron parte de la Sierra Oeste durante el pasado mes de julio. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes este paquete de apoyo durante una visita a las bodegas Las Moradas de San Martín, en San Martín de Valdeiglesias, una de las zonas más vinculadas a la producción de vino en la región.

"Intentamos llegar a todos los rincones después de este terrible incendio, aún queda mucho recorrido por delante para la reconstrucción, pero vamos a seguir planteando propuestas todos los días según vamos viendo los daños que se han producido para hacer una recuperación que va a ser inédita", ha señalado Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevas ayudas para apoyar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios. / Comunidad de Madrid

Ayudas para bodegas y viticultores

El nuevo plan contempla subvenciones directas a las bodegas que hayan sufrido pérdidas de producción por la merma de la calidad de la uva, con una cantidad fija de 2.500 euros. A esa línea se suman ayudas de 1.500 euros por hectárea quemada para los viticultores afectados por las llamas.

La Comunidad de Madrid también prevé compensaciones para las parcelas que, aunque no hayan ardido directamente, sí hayan sufrido daños por la proximidad del fuego, tal y como avanzan a través de un comunicado. En esos casos, las fincas con afecciones laterales provocadas por el calor recibirán 200 euros por hectárea. Además, aquellas parcelas cuya uva no haya podido ser vinificada por la afección del humo contarán con una ayuda de 250 euros por hectárea.

Apoyo técnico y promoción del vino de la Sierra Oeste

El Ejecutivo autonómico ofrecerá también apoyo técnico para que los productores puedan solicitar subvenciones destinadas a la reestructuración y plantación de nuevos viñedos a través de la Intervención Sectorial Vitivinícola, en el marco de financiación de la Unión Europea.

A estas medidas se sumarán acciones específicas de promoción de los productos de la Sierra Oeste, con especial atención al consumo de sus vinos. La Comunidad reforzará además el enoturismo con programas concretos y campañas en medios de comunicación.

Ayuso visita los viñedos afectados por el fuego en la Sierra Oeste, donde ha anunciado nuevas ayudas para bodegas y viticultores. / Comunidad de Madrid

Estas iniciativas complementarán la subvención anual de 100.000 euros a la asociación Rutas del Vino de Madrid, con el objetivo de mantener la llegada de visitantes a las bodegas y municipios afectados por los incendios.

Unas 626 hectáreas de viñedo afectadas

La Comunidad de Madrid activó medidas urgentes desde las primeras horas del incendio, entre ellas la identificación de las explotaciones dañadas y la atención de sus necesidades inmediatas. De forma inicial, se cuantificaron alrededor de 626 hectáreas de viñedo afectadas, lo que supone aproximadamente el 10% de la superficie total de la subzona de San Martín de Valdeiglesias.

Entre las actuaciones ya puestas en marcha destacan los riegos de apoyo a los viñedos con capacidad de rebrote y la colocación de alimento en las proximidades de las parcelas para evitar que los animales silvestres dañen las cepas.

Estas acciones continuarán durante la fase de recuperación, con el objetivo de proteger tanto las viñas como la actividad económica y social de la comarca.

Una zona clave para los Vinos de Madrid

La Sierra Oeste es uno de los principales referentes de la viticultura madrileña. La zona cuenta con cerca de 1.000 viticultores, 15 bodegas y representa alrededor del 20% de la producción de la Denominación de Origen Vinos de Madrid. En la campaña 2025-2026 produjo más de 7.000 hectolitros de vino.

Ayuso recorre los viñedos de la Sierra Oeste tras anunciar ayudas para la recuperación del sector vitivinícola. / Comunidad de Madrid

Los viñedos, además, tuvieron un papel relevante durante el incendio. Según la Comunidad de Madrid, actuaron como espacios de discontinuidad dentro del paisaje forestal y ayudaron a frenar el avance de las llamas en distintos puntos de la Sierra Oeste.

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Ese mosaico de parcelas cultivadas, monte y otros usos agrarios contribuyó a contener la propagación del fuego. Ahora, la prioridad pasa por sostener a bodegas y viticultores para que la recuperación del territorio no sea solo ambiental, sino también económica y social.