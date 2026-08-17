INCENDIO FORESTAL
Luto en los parques de bomberos de Madrid tras la muerte de un militar en acto de servicio en Huesca
El soldado de la UME perdió la vida tras un accidente de tráfico mientras realizaba labores de extinción en el incendio forestal de Huesca
EP
Los parques de bomberos de la Comunidad de Madrid han guardado un minuto de silencio este mediodía en memoria del compañero de la UME fallecido mientras realizaba labores de extinción en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).
El soldado falleció ayer y otros dos resultaron heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se concentraban los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Huesca.
Un dispositivo integrado por 40 efectivos y una quincena de vehículos del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) y de bomberos forestales se desplazó ayer para colaborar en las tareas de control de este incendio.
Dotado con personal médico y de extinción de incendios, el contingente de la Comunidad está previsto que llegue hasta la zona a lo largo de la tarde para comenzar a trabajar en un área concreta después de contactar con el puesto de mando que se encarga de las labores de dirección de la extinción del incendio, han informado los servicios regionales de emergencias.
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