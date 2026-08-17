'Harry Potter y la piedra filosofal' vuelve a Madrid 25 años después con escenas inéditas: el único cine en el que podrás ver la película

Hay historias que, aunque hayan pasado décadas desde su estreno, siguen encontrando nuevas formas de regresar. El universo de Harry Potter es una de ellas. Libros, películas, exposiciones, experiencias inmersivas y todo tipo de eventos han mantenido viva una saga que continúa reuniendo a varias generaciones de seguidores y que este verano vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Madrid.

La capital se ha convertido durante estas semanas en uno de los puntos de encuentro para los potterheads, con propuestas que recuperan algunos de los escenarios, personajes y momentos más reconocibles del mundo mágico.

Y es que cuando parecía que la celebración se iba a quedar únicamente en experiencias fuera de la pantalla, ha llegado un nuevo plan pensado especialmente para quienes quieren volver a sentir Hogwarts desde una butaca de cine.

Para muchos seguidores esta oportunidad ofrecerá la posibilidad de descubrir escenas que no formaron parte del montaje que llegó originalmente a los cines / COMUNIDAD DE MADRID

'Harry Potter y la piedra filosofal' regresa a los cines de Madrid

¡Harry Potter y la piedra filosofal regresará a la gran pantalla! Y lo hará en una versión extendida con 12 minutos de contenido adicional. La proyección tendrá lugar el 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid, que ya han puesto las entradas a la venta.

La sesión permitirá recuperar en pantalla grande la película que inició una de las franquicias cinematográficas y literarias más populares de las últimas décadas y que presentó por primera vez a personajes como Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore o Lord Voldemort.

'Harry Potter y la piedra filosofal' regresará a la gran pantalla con una versión extendida / Archivo

Una versión extendida con 12 minutos adicionales

Ese metraje extra convierte la sesión en algo más que una simple reposición. Para muchos seguidores será la posibilidad de descubrir escenas que no formaron parte del montaje que llegó originalmente a los cines, mientras que para otros supondrá la primera oportunidad de ver la primera película de Harry Potter en una gran pantalla.

La proyección está programada para el jueves 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid / Archivo

Cuándo y dónde ver 'Harry Potter y la piedra filosofal' en Madrid

La proyección está programada para el jueves 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid. Las entradas ya están disponibles a través de la web de los cines y, al tratarse de una sesión especial y limitada, quienes quieran asistir pueden adquirirlas con antelación.

La cita llega, además, en unas semanas especialmente intensas para los seguidores de Harry Potter en Madrid. HBO también ha preparado durante agosto una experiencia gratuita en Gran Vía dedicada al universo de la saga, con espacios inspirados en algunos de sus escenarios, personajes y momentos más reconocibles.

Dos planes diferentes que vuelven a poner a Hogwarts en el centro de la agenda cultural madrileña: primero mediante una experiencia inmersiva en una de las calles más conocidas de la capital y, después, recuperando en pantalla grande la película con la que comenzó todo.

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Eso sí, el regreso tiene también un componente nostálgico difícil de ignorar. La película original se estrenó en 2001, por lo que en 2026 se cumplen 25 años de la llegada de Harry Potter a los cines. Y tú, ¿te lo vas a perder?