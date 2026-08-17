Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaEmbalse de San JuanGrupo La MáquinaJavier GurruchagaPalacio medievalAyusoExtra de VeranoPalacio de CristalComplutensePaula Varona
instagramlinkedin

CINE

'Harry Potter y la piedra filosofal' vuelve a Madrid 25 años después con escenas inéditas: el único cine en el que podrás ver la película

La capital se ha convertido durante estas semanas en uno de los puntos de encuentro para los 'potterheads'

La sesión permitirá recuperar en pantalla grande la película que inició una de las franquicias cinematográficas y literarias más populares de las últimas décadas

La sesión permitirá recuperar en pantalla grande la película que inició una de las franquicias cinematográficas y literarias más populares de las últimas décadas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Hay historias que, aunque hayan pasado décadas desde su estreno, siguen encontrando nuevas formas de regresar. El universo de Harry Potter es una de ellas. Libros, películas, exposiciones, experiencias inmersivas y todo tipo de eventos han mantenido viva una saga que continúa reuniendo a varias generaciones de seguidores y que este verano vuelve a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural de Madrid.

La capital se ha convertido durante estas semanas en uno de los puntos de encuentro para los potterheads, con propuestas que recuperan algunos de los escenarios, personajes y momentos más reconocibles del mundo mágico.

Y es que cuando parecía que la celebración se iba a quedar únicamente en experiencias fuera de la pantalla, ha llegado un nuevo plan pensado especialmente para quienes quieren volver a sentir Hogwarts desde una butaca de cine.

El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales

Para muchos seguidores esta oportunidad ofrecerá la posibilidad de descubrir escenas que no formaron parte del montaje que llegó originalmente a los cines / COMUNIDAD DE MADRID

'Harry Potter y la piedra filosofal' regresa a los cines de Madrid

¡Harry Potter y la piedra filosofal regresará a la gran pantalla! Y lo hará en una versión extendida con 12 minutos de contenido adicional. La proyección tendrá lugar el 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid, que ya han puesto las entradas a la venta.

La sesión permitirá recuperar en pantalla grande la película que inició una de las franquicias cinematográficas y literarias más populares de las últimas décadas y que presentó por primera vez a personajes como Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore o Lord Voldemort.

'Harry Potter y la Piedra Filosofal'.

'Harry Potter y la piedra filosofal' regresará a la gran pantalla con una versión extendida / Archivo

Una versión extendida con 12 minutos adicionales

Ese metraje extra convierte la sesión en algo más que una simple reposición. Para muchos seguidores será la posibilidad de descubrir escenas que no formaron parte del montaje que llegó originalmente a los cines, mientras que para otros supondrá la primera oportunidad de ver la primera película de Harry Potter en una gran pantalla.

El origen de las palomitas data de principios del año 1.500

La proyección está programada para el jueves 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid / Archivo

Cuándo y dónde ver 'Harry Potter y la piedra filosofal' en Madrid

La proyección está programada para el jueves 3 de septiembre a las 20.30 horas en los Cines Verdi de Madrid. Las entradas ya están disponibles a través de la web de los cines y, al tratarse de una sesión especial y limitada, quienes quieran asistir pueden adquirirlas con antelación.

La cita llega, además, en unas semanas especialmente intensas para los seguidores de Harry Potter en Madrid. HBO también ha preparado durante agosto una experiencia gratuita en Gran Vía dedicada al universo de la saga, con espacios inspirados en algunos de sus escenarios, personajes y momentos más reconocibles.

Dos planes diferentes que vuelven a poner a Hogwarts en el centro de la agenda cultural madrileña: primero mediante una experiencia inmersiva en una de las calles más conocidas de la capital y, después, recuperando en pantalla grande la película con la que comenzó todo.

Noticias relacionadas

Eso sí, el regreso tiene también un componente nostálgico difícil de ignorar. La película original se estrenó en 2001, por lo que en 2026 se cumplen 25 años de la llegada de Harry Potter a los cines. Y tú, ¿te lo vas a perder?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura 'Ayuso para rato
  2. El eclipse llena las urgencias de los hospitales madrileños: 'La mayoría son jóvenes con ansiedad por no haber hecho las cosas bien
  3. Los éxitos de los 60 y 70 y el circo protagonizan este fin de semana las verbenas de Móstoles
  4. Así es la lujosa casa de Gonzalo Miró en Pozuelo de Alarcón: piscina, 4 dormitorios y 5 baños repartidos en 600 m²
  5. Javier Ayala (Fuenlabrada): 'Me llaman el alcalde andarín
  6. Las Ferias de Toledo encaran su día grande con la festividad de la Virgen del Sagrario y el concierto de Pole
  7. Adiós a Víctor Coyote, el eterno joven que hizo de Madrid su gran obra: mucho más que una figura de la Movida
  8. La llegada de una dana pone en alerta a Madrid y obliga a cerrar El Retiro y otros cinco parques

Termo de Madrid, la web que denuncia la falta de aire acondicionado en el Metro de Madrid: "Mi objetivo es hacer pasar vergüenza a los responsables"

Ni a 20 grados ni apagándolo cada rato: cómo usar bien el aire acondicionado para ahorrar durante la ola de calor en Madrid

Ni a 20 grados ni apagándolo cada rato: cómo usar bien el aire acondicionado para ahorrar durante la ola de calor en Madrid

'Harry Potter y la piedra filosofal' vuelve a Madrid 25 años después con escenas inéditas: el único cine en el que podrás ver la película

¿Tienes una foto espectacular del cielo de Madrid? Este concurso puede premiarla

¿Tienes una foto espectacular del cielo de Madrid? Este concurso puede premiarla

Sólo durante el verano: cena con conciertos de jazz, blues y música clásica en un oasis de olivos centenarios en pleno centro de Madrid

Sólo durante el verano: cena con conciertos de jazz, blues y música clásica en un oasis de olivos centenarios en pleno centro de Madrid

De Pozuelo de Alarcón a Tokio: Antonio Najarro ultima su 'Bolero' antes de su estreno mundial en Japón

De Pozuelo de Alarcón a Tokio: Antonio Najarro ultima su 'Bolero' antes de su estreno mundial en Japón

La C-5 de Cercanías recupera el servicio habitual este lunes tras un mes de cortes por las obras de Atocha

La C-5 de Cercanías recupera el servicio habitual este lunes tras un mes de cortes por las obras de Atocha

El 'souvenir' milagroso que arrasaba hace 1.400 años: un tesoro de barro que custodia el museo más desconocido de Madrid

El 'souvenir' milagroso que arrasaba hace 1.400 años: un tesoro de barro que custodia el museo más desconocido de Madrid