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Getafe estrena una nueva fuente infantil en el Parque de San Isidro para combatir el calor

La segunda fuente infantil de Getafe, ubicada junto a la ermita del Parque de San Isidro, busca ofrecer una zona de ocio renovada y accesible para los vecinos

EL Ayuntamiento de Getafe a través de su delegación de Mantenimiento, ha transformado la antigua fuente transitable junto a la ermita del Parque de San Isidro

EL Ayuntamiento de Getafe a través de su delegación de Mantenimiento, ha transformado la antigua fuente transitable junto a la ermita del Parque de San Isidro / AYUNTAMIENTO DE GETAFE

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Paula Correa

Madrid

El Ayuntamiento de Getafe, a través de su delegación de Mantenimiento, ha transformado la antigua fuente transitable situada junto a la ermita del Parque de San Isidro en una nueva fuente infantil. La instalación, que ya puede ser utilizada por los niños durante los meses de más calor, ha contado con una inversión de 285.000 euros.

El Consistorio ha establecido un horario de funcionamiento teniendo en cuenta la experiencia de la primera fuente infantil de la ciudad y con el objetivo de respetar los periodos de descanso durante la siesta y por la noche. De este modo, durante el verano podrá utilizarse de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

La nueva instalación se suma a las fuentes transitables de la plaza de San Sebastián y la calle Arboleda, además de la fuente infantil de la calle Cataluña. El Ayuntamiento también prevé completar el entorno con nuevos bancos destinados a las familias.

La segunda fuente infantil de este tipo en Getafe

El concejal de Mantenimiento, Roberto Fernández, ha explicado que los niños de Getafe cuentan así con la segunda fuente de estas características, esta vez en el barrio de San Isidro, después de "el éxito de uso" de la que se abrió el verano pasado en la calle Huelva para las familias de Juan de la Cierva.

La actuación forma parte de la transformación de esta zona de Getafe. En paralelo continúa la segunda fase del nuevo Polideportivo de San Isidro, un proyecto con el que se busca integrar las nuevas instalaciones deportivas con el Parque de San Isidro.

El objetivo es que los vecinos de uno de los barrios más antiguos de la ciudad dispongan de "una zona de ocio y encuentro más grande, renovada, moderna y accesible".

Más de 8,5 millones para el Polideportivo de San Isidro

Las obras de esta segunda fase del polideportivo cuentan con un presupuesto de más de 8.500.000 euros e incluyen la construcción del campo de fútbol Gregorio Serrano, cuya primera piedra ya se colocó junto al homenajeado, una leyenda del Getafe C.F.

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El proyecto contempla también salas polivalentes, vestuarios y el traslado de las oficinas centrales de la delegación de Deportes.

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