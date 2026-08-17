García Lorca revive su paso por Madrid: pasacalles por el centro de la ciudad para conmemorar los 90 años de su fusilamiento

Esta noche de lunes, la que cede el paso al martes 18 de agosto, se cumplen 90 años de la muerte de uno de los poetas más importantes de España, Federico García Lorca. Aunque nació en Granada, Madrid celebrará su legado con un pasacalles por donde residió, escribió o, simplemente, pasaba sus tardes junto a Dalí y Buñuel.

Ya varios puntos de la capital recuerdan su cercanía con el poeta, como la Residencia de Estudiantes, una estatua en la Plaza de Santa Ana frente al Teatro Español, una placa en la Calle de Alcalá 96 donde vivió entre 1933 y 1936, así como el Jardín del Paseo Federico García Lorca a través de monolitos y grabados de sus dibujos.

Estatua de García Lorca en la Plaza de Santa Ana / Tripadvisor

Recordar los pasos de García Lorca por Madrid: la ruta del pasacalles

A falta del joven poeta, fusilado a inicios de la Guerra Civil por sus ideas liberales y homosexualidad, una escultura a su figura revivirá sus pasos. Se trata de una obra de Fernando Sánchez Castillo, que pertenece a la exposición 'La Perla Peregrina' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En este sentido, la ruta partirá del Palacio de Velázquez, en el Parque de El Retiro, a las 20.30 horas para dirigirse por Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado y el Jardín Botánico, la calle Huertas y la Plaza de Matute, y finalizará al rededor de las 23.00 horas en la Plaza de Santa Ana.

En el camino, es inevitable recordar cuando en 1919, un joven García Lorca de 21 años apenas llegaba por primera vez a la Residencia de Estudiantes, un hervidero de intelectuales e iniciativas culturales donde conocería a Salvador Dalí, Luis Buñuel o Pepín Bello, entre otros representantes de la vanguardia y la Generación del 27.

De izquierda a derecha, Louis Eaton-Daniel, Juan Centeno, Federico García Lorca, Emilio Prados y José (Pepín) Bello en una habitación de la Residencia, 1924 / FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

La estatua será transportada por varios artistas performativos, en concreto, Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit, todos vinculados a la Juan Gallery, encargada de organizar el evento.

Saca nocturna en honor al poeta fusilado durante la Guerra Civil

El acto, titulado 'Saca nocturna', resignifica, precisamente, la 'saca', aquel momento no tan lejano ni extraño en el que la dictadura, repitiendo el hábito que ya había tomado durante la Guerra Civil, extraía durante la noche a miles de personas de sus casas, cárceles o lugares de reclusión para ser asesinadas.

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Sin embargo, en esta ocasión esa misma persona, García Lorca, regresa simbólicamente a la ciudad 90 años después de su 'saca' y asesinato en esta actividad que, a su vez, se desarrolla en marco del programa "Cultura Orgullosa", financiado por el Ministerio de Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura.