Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAtropellos MadridGrupo La MáquinaEstudio OviedoTermo de MadridHarry Potter cine'Bolero' Antonio NajarroPalacio de CristalComplutenseC-5 Cercanías
instagramlinkedin

ARTE MADRID

García Lorca revive su paso por Madrid: pasacalles por el centro de la ciudad para conmemorar los 90 años de su fusilamiento

Una escultura será transportada por artistas a través de la ciudad en una 'saca nocturna' que resignifica el asesinato del autor amigo de Dalí y Buñuel

Federico García Lorca, Madrid recuerda sus pasos por la ciudad la noche de este lunes en el aniversario de su fusilamiento durante la Guerra Civil

Federico García Lorca, Madrid recuerda sus pasos por la ciudad la noche de este lunes en el aniversario de su fusilamiento durante la Guerra Civil / Bcn

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Valeria López Peña

Valeria López Peña

Madrid

Esta noche de lunes, la que cede el paso al martes 18 de agosto, se cumplen 90 años de la muerte de uno de los poetas más importantes de España, Federico García Lorca. Aunque nació en Granada, Madrid celebrará su legado con un pasacalles por donde residió, escribió o, simplemente, pasaba sus tardes junto a Dalí y Buñuel.

Ya varios puntos de la capital recuerdan su cercanía con el poeta, como la Residencia de Estudiantes, una estatua en la Plaza de Santa Ana frente al Teatro Español, una placa en la Calle de Alcalá 96 donde vivió entre 1933 y 1936, así como el Jardín del Paseo Federico García Lorca a través de monolitos y grabados de sus dibujos.

Estatua de García Lorca en la Plaza de Santa Ana

Estatua de García Lorca en la Plaza de Santa Ana / Tripadvisor

Recordar los pasos de García Lorca por Madrid: la ruta del pasacalles

A falta del joven poeta, fusilado a inicios de la Guerra Civil por sus ideas liberales y homosexualidad, una escultura a su figura revivirá sus pasos. Se trata de una obra de Fernando Sánchez Castillo, que pertenece a la exposición 'La Perla Peregrina' del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En este sentido, la ruta partirá del Palacio de Velázquez, en el Parque de El Retiro, a las 20.30 horas para dirigirse por Cuesta de Moyano, el entorno del Museo del Prado y el Jardín Botánico, la calle Huertas y la Plaza de Matute, y finalizará al rededor de las 23.00 horas en la Plaza de Santa Ana.

En el camino, es inevitable recordar cuando en 1919, un joven García Lorca de 21 años apenas llegaba por primera vez a la Residencia de Estudiantes, un hervidero de intelectuales e iniciativas culturales donde conocería a  Salvador Dalí, Luis Buñuel o Pepín Bello, entre otros representantes de la vanguardia y la Generación del 27.

De izquierda a derecha, Louis Eaton-Daniel, Juan Centeno, Federico García Lorca, Emilio Prados y José (Pepín) Bello en una habitación de la Residencia, 1924

De izquierda a derecha, Louis Eaton-Daniel, Juan Centeno, Federico García Lorca, Emilio Prados y José (Pepín) Bello en una habitación de la Residencia, 1924 / FUNDACIÓN FEDERICO GARCÍA LORCA

La estatua será transportada por varios artistas performativos, en concreto, Ana Novoa, Asun Soto, Jade Baldó, Velutto, Rodrigo González, Guille Mocholi, Alexia Sayago, Ana Geranios y Rubén Tamarit, todos vinculados a la Juan Gallery, encargada de organizar el evento.

Saca nocturna en honor al poeta fusilado durante la Guerra Civil

El acto, titulado 'Saca nocturna', resignifica, precisamente, la 'saca', aquel momento no tan lejano ni extraño en el que la dictadura, repitiendo el hábito que ya había tomado durante la Guerra Civil, extraía durante la noche a miles de personas de sus casas, cárceles o lugares de reclusión para ser asesinadas.

Noticias relacionadas

Sin embargo, en esta ocasión esa misma persona, García Lorca, regresa simbólicamente a la ciudad 90 años después de su 'saca' y asesinato en esta actividad que, a su vez, se desarrolla en marco del programa "Cultura Orgullosa", financiado por el Ministerio de Igualdad y desarrollado en colaboración con el Ministerio de Cultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Rueda, CEO de La Máquina: 'Cuanto más lleno, más pérdida', la frase que explica el gran reto de la hostelería madrileña
  2. El embalse de San Juan y otras tres zonas de Madrid contarán con 52 controles sanitarios hasta septiembre
  3. Este mercado medieval a las afueras de Madrid despedirá el verano con artesanía, talleres, representaciones teatrales y vestidos de época
  4. Almeida agradece a Ayuso que no se haya ido de vacaciones durante los incendios y augura 'Ayuso para rato
  5. Este es el palacio medieval de Toledo que puedes visitar y que está ligado a la leyenda de Carlomagno
  6. El poblado del Oeste de Hoyo de Manzanares aspira a ser un nuevo impulso para el turismo de pantalla
  7. Soy de Ceuta y esto es lo que he vivido tras el salto masivo: así cambia una ciudad cuando 72.000 personas llegan de golpe
  8. Senderismo en verano: entre el bosque, esculturas y un embalse apto para bañarse a dos horas de Madrid

Mónica García acusa a Ayuso de sentirse "impune" por el ático y tilda sus argumentos de "peregrinos e injustificables"

Mónica García acusa a Ayuso de sentirse "impune" por el ático y tilda sus argumentos de "peregrinos e injustificables"

García Lorca revive su paso por Madrid: pasacalles por el centro de la ciudad para conmemorar los 90 años de su fusilamiento

García Lorca revive su paso por Madrid: pasacalles por el centro de la ciudad para conmemorar los 90 años de su fusilamiento

Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros

Continúan las reformas en los centros educativos de Alcalá de Henares: obras próximas a finalizar con una inversión de 700.000 euros

Grave madrugada en Madrid: dos atropellos en Ciudad de Barcelona y Alcalá

Dos atropellos dejan dos heridos graves esta madrugada en Madrid

Un estudio madrileño, galardonado por dirigir Madrid Centro, redactará el Plan General de Oviedo

Un estudio madrileño, galardonado por dirigir Madrid Centro, redactará el Plan General de Oviedo

Termo de Madrid, la web que denuncia la falta de aire acondicionado en el Metro de Madrid: "Mi objetivo es hacer pasar vergüenza a los responsables"

Ni a 20 grados ni apagándolo cada rato: cómo usar bien el aire acondicionado para ahorrar durante la ola de calor en Madrid

Ni a 20 grados ni apagándolo cada rato: cómo usar bien el aire acondicionado para ahorrar durante la ola de calor en Madrid