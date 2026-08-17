El 'Metro del futuro' ya circula de noche por Madrid: sin cabina, más capacidad y trenes cada dos minutos

La realidad supera a la ficción. El Metro del futuro ya se mueve por Madrid, aunque todavía sin viajeros y de madrugada. La Comunidad de Madrid ha iniciado en las vías de las líneas 10 y 11 las pruebas de los nuevos trenes automáticos que operarán en la Línea 6 a lo largo de 2027, cuando la Circular se convierta en la primera línea de la red con conducción automatizada.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha compartido en X (antes Twitter), las primeras imágenes de estos convoyes durante los ensayos nocturnos en la estación de La Peseta, en la Línea 11. "Así circulaba el Metro del futuro", ha señalado, antes de destacar que estos trenes permitirán mejorar las frecuencias y aumentar la capacidad del servicio.

Las pruebas forman parte del proceso de renovación integral de la Línea 6, la más utilizada de Metro de Madrid, con una media de 400.000 usuarios diarios. El objetivo es mejorar la experiencia de los viajeros con trenes más amplios, más eficientes y con frecuencias de paso de hasta dos minutos.

Pruebas nocturnas y sin viajeros

Los ensayos han arrancado con el primero de los 48 convoyes que integran la nueva flota, en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 531 millones de euros. Por ahora, las pruebas se realizan en horario nocturno, sin pasajeros y con un maquinista al mando.

Estas actuaciones permiten evaluar distintos parámetros relacionados con la seguridad, la fiabilidad, las prestaciones dinámicas, el confort y la interoperabilidad del conjunto del sistema ferroviario. Próximamente, los ensayos se extenderán también a la Línea 12.

Interior de los futuros trenes sin conductor de la Línea 6 de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

Más adelante, una vez finalizados los trabajos que se están desarrollando actualmente en las 28 estaciones de la Línea 6, las pruebas se trasladarán a la propia Circular y se realizarán ya en modo automático.

Trenes sin cabina, más rápidos y con más capacidad

Los nuevos trenes estarán formados por seis coches y alcanzarán una longitud total de más de 109 metros. Cada convoy podrá transportar hasta 1.385 viajeros, un 17% más que los modelos actuales, y contará con 165 plazas sentadas.

Más allá de su diseño, con amplios pasillos y sin la tradicional cabina de conducción, los nuevos trenes también incorporan mejoras en velocidad y eficiencia. Podrán alcanzar los 110 kilómetros por hora, con un incremento del 33% respecto a los modelos actuales, y reducirán el consumo energético en un 20%.

Para el usuario, la transformación se traducirá en una línea con más capacidad, menos esperas y una circulación más regular. La automatización permitirá ajustar mejor los tiempos de paso y reforzar uno de los grandes ejes de movilidad de la capital.

Corte entre Sainz de Baranda y Laguna el 22 y 23 de agosto

Antes de llegar a esa nueva fase, los trabajos seguirán afectando al servicio durante el verano. Con motivo de las actuaciones en las estaciones, Metro suspenderá la circulación en el arco sur de la Línea 6, entre Sainz de Baranda y Laguna, durante el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Ambas estaciones permanecerán abiertas al funcionar como cabeceras del tramo interrumpido, que volverá a estar operativo el lunes 24 de agosto. Durante esos días, Metro pondrá a disposición de los usuarios autobuses gratuitos para cubrir el recorrido en superficie.

El corte permitirá avanzar en trabajos relacionados con la instalación de las puertas de andén, una actuación incompatible con el funcionamiento habitual de la red. Estos elementos son imprescindibles para la futura automatización de la Circular, ya que mejoran la seguridad y permiten adaptar la infraestructura al funcionamiento de los nuevos trenes.

Las nuevas puertas de los andenes en la línea 6 de Metro Madrid. / Metro Madrid

La Línea 6 reabrirá completa el 3 de septiembre

La fecha clave para los viajeros de la Circular será el 3 de septiembre, cuando la Línea 6 vuelva a detenerse en sus 28 estaciones y recupere la normalidadad en el tramo entre Argüelles y Ciudad Universitaria, actualmente cerrado por las obras.

Durante el corte, estaciones muy utilizadas como Príncipe Pío o Puerta del Ángel han seguido funcionando, mientras que el recorrido interrumpido se cubre con dos líneas gratuitas de autobuses sustitutivos, SC1 y SC2, que replican el trayecto de la Circular en ambos sentidos.

Los trabajos forman parte de una primera fase centrada en preparar la línea para la automatización. En total, se han renovado 23 kilómetros de vía, con el objetivo de reducir incidencias, acortar tiempos de recorrido y mejorar la fiabilidad del servicio.

Más reaperturas en Metro este verano

La próxima semana, el suburbano recuperará también la normalidad en otras infraestructuras que han afrontado este verano tareas de renovación y mantenimiento, aprovechando el descenso habitual de viajeros para minimizar las afecciones.

El 25 de agosto está prevista la reapertura de Cuzco, en la Línea 10, mientras que el 29 de agosto se retomará el servicio en la Línea 7 entre Gregorio Marañón y Pitis.

Noticias relacionadas

La Línea 6 será, en cualquier caso, el gran laboratorio del nuevo Metro madrileño. Una línea circular, cargada de transbordos y utilizada cada día por cientos de miles de viajeros, que se prepara para pasar de las obras del verano a una nueva etapa: trenes automáticos, más capacidad, menos consumo y frecuencias más cortas en uno de los ejes clave del transporte público de Madrid.