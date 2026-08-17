Fuenlabrada repartirá cascos antirruido a menores con TEA, TDAH o sensibilidad auditiva durante sus fiestas

El Ayuntamiento de Fuenlabrada repartirá cascos antirruido a menores con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o sensibilidad auditiva acreditada con motivo de las Fiestas Patronales en honor al Cristo de la Misericordia, que tendrán lugar del 11 al 16 de septiembre de 2026.

Cascos antirruido para unas fiestas más inclusivas

La iniciativa forma parte del programa municipal "Fuenlabrada, ciudad inclusiva" y busca reducir las barreras que puede generar el elevado nivel de ruido propio de las celebraciones para algunos niños y adolescentes.

El objetivo del Ayuntamiento es que los menores puedan participar en las fiestas en condiciones de mayor comodidad y bienestar y favorecer así su inclusión en las actividades programadas.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha realizado un llamamiento a la participación y ha destacado el propósito inclusivo de la medida. "En Fuenlabrada queremos que nuestras fiestas sean un espacio para disfrutar, compartir y sentirse parte de ellas", ha señalado.

"Sabemos que para algunas niñas y niños el ruido puede convertirse en una barrera. Por eso, desde el Ayuntamiento vamos a repartir cascos antirruido a menores de entre 6 y 16 años con TEA, TDAH o sensibilidad auditiva acreditada, facilitando que puedan vivir las fiestas con mayor comodidad y bienestar", ha añadido el alcalde.

Ayala también ha subrayado que "la inclusión también se construye con pequeños gestos que marcan grandes diferencias. Seguimos trabajando para que nadie se quede atrás y para que nuestras fiestas patronales sean, de verdad, de todas y todos".

Quién puede solicitar los cascos antirruido

Los beneficiarios serán personas de entre 6 y 16 años empadronadas en Fuenlabrada que tengan un trastorno del neurodesarrollo —TEA o TDAH— o sensibilidad auditiva acreditada. Para acceder a los cascos será necesario disponer de un informe médico o diagnóstico acreditativo, así como del DNI o NIE del padre, madre, tutor o tutora legal que realice la solicitud. También será necesaria la autorización para consultar el certificado de empadronamiento. La documentación deberá presentarse el día en el que se recojan los cascos.

Plazo para solicitar los cascos

La solicitud deberá realizarse de forma online mediante el formulario habilitado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. El plazo permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre de 2026 a las 15.00 horas o hasta fin de existencias.

Cada beneficiario podrá recibir una única unidad y, según las condiciones establecidas, quienes reciban los cascos no podrán solicitar unidades adicionales en futuras campañas.

'Fuenlabrada, ciudad inclusiva': solicitud cascos antirruido para las Fiestas Patronales. / Ayuntamiento de Fuenlabrada

Dónde y cuándo recogerlos

La entrega de los cascos antirruido se realizará en el Centro Cívico La Serna en dos jornadas:

3 de septiembre: de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas.

de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas. 9 de septiembre: de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas.

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Las Fiestas Patronales de Fuenlabrada en honor al Cristo de la Misericordia comenzarán dos días después, el 11 de septiembre, y se prolongarán hasta el día 16. El lunes 14 de septiembre será festivo local.