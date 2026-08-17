La exposición que permite revivir la EGB amplía su estancia en Conde Duque tras su éxito de público

La exposición 'Yo fui a EGB' seguirá abierta en el Centro Cultural Conde Duque hasta el 20 de septiembre. La muestra, que inicialmente tenía previsto cerrar el 30 de agosto, amplía tres semanas su estancia en Madrid tras el éxito de público registrado desde su inauguración el pasado 8 de julio.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha anunciado la prórroga durante su visita a las exposiciones 'Yo fui a EGB' y 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid', ambas incluidas en la programación de Veranos de la Villa.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, visita y hace balance de las exposiciones ‘Yo fui a EGB’ y ‘Arte y misericordia’. / Ayuntamiento de Madrid

Desde su apertura, 'Yo fui a EGB' ha recibido 31.778 visitantes, una cifra que la sitúa como una de las propuestas más visitadas del verano en Conde Duque. La otra gran muestra del centro, 'Arte y misericordia', suma ya 18.736 visitantes desde su inauguración el pasado 30 de junio.

Un viaje por la memoria de varias generaciones

Instalada en la Sala 1 de Conde Duque, 'Yo fui a EGB' propone un recorrido inmersivo de aproximadamente una hora y media por las décadas de los setenta, ochenta y noventa. La exposición reúne objetos, imágenes, sonidos, olores y recreaciones de espacios cotidianos que apelan directamente a la memoria sentimental de varias generaciones.

La muestra invita a recuperar recuerdos vinculados a la Enseñanza General Básica, pero también a redescubrir juegos, canciones, objetos domésticos y referentes culturales que marcaron la infancia de quienes crecieron en aquellos años. Su éxito ha llevado a prolongar la programación para permitir que más madrileños y visitantes puedan acercarse a la exposición.

Rivera de la Cruz ha destacado que 'Yo fui a EGB' demuestra "que hay recuerdos que forman parte de nuestra memoria colectiva y que siguen siendo capaces de emocionarnos y reunir a distintas generaciones". La delegada ha añadido que la ampliación busca que más personas puedan disfrutar de "este viaje a una época que muchos reconocerán como parte de su propia historia".

'Arte y misericordia', el Barroco sevillano en Madrid

Durante la visita, Rivera de la Cruz también ha recorrido 'Arte y misericordia. El Barroco de la Santa Caridad de Sevilla en Madrid', una exposición que puede verse en la Sala Sur de Conde Duque hasta el 22 de noviembre.

La muestra reúne un conjunto excepcional de obras creadas para el Hospital de la Santa Caridad y la iglesia del Señor San Jorge de Sevilla. Entre los autores representados figuran algunos de los grandes nombres del Barroco español, como Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y Pedro Roldán.

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Organizada con motivo de la rehabilitación de ambos espacios sevillanos, la exposición permite contemplar en Madrid piezas vinculadas a uno de los conjuntos artísticos y devocionales más relevantes del Barroco.