Ecologistas en Acción reclama ampliar el Parque de Guadarrama a todo el monte Cabeza de Hierro y las estaciones de esquí

Ecologistas en Acción Sierras ha presentado alegaciones a la propuesta inicial de ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para reclamar, entre otras medidas, la inclusión de la totalidad del monte Cabeza de Hierro y del Monte de Utilidad Pública Cabeza de Hierro-La Cinta, así como de las estaciones de esquí de Puerto de Navacerrada y Valdesquí, para proceder a su "renaturalización".

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de marzo la propuesta inicial de ampliación del Parque Nacional, que contempla incorporar a la superficie actual la finca Término El Paular, los Montes de Utilidad Pública Perímetro de Aguirre y Perímetro de Lozoya y los cuarteles de protección A y E del Monte Cabeza de Hierro.

La organización ecologista ha considerado en un comunicado que debería incluirse la totalidad del Monte Cabeza de Hierro, adquirido por el Estado para este fin, y el Monte de Utilidad Pública Cabeza de Hierro-La Cinta, al entender que ambos conforman "un solo pinar, histórico y característico del Guadarrama" como son los Pinares de El Paular.

Señalan que "sorprende" que la propuesta incluya "solo una parte del Monte Cabeza de Hierro", cuando, según sostiene, tanto la Comunidad de Madrid como el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) habían defendido por escrito su incorporación íntegra.

La organización ha indicado además que la compra del monte a la Sociedad Belga de Pinares de El Paular respondió a la constatación de "malas prácticas forestales como pistas abiertas con maquinaria pesada, cortas en pleno verano, restos de tala abandonados, mallas cinegéticas y destrucción de sotobosque".

En este sentido, considera que la figura de Parque Nacional no impide "una gestión forestal razonable" y defiende que la protección de la totalidad del monte permitiría "regular estos aprovechamientos y reducir el riesgo de incendios".

"Incluir las estaciones de esquí y renaturalizarlas"

Asimismo, la organización ha reclamado incorporar al Parque Nacional las estaciones de esquí de Puerto de Navacerrada y Valdesquí y proceder a su "renaturalización". Desde la organización destacan que su exclusión genera un "vacío" que fragmenta la alta montaña y señala entre sus impactos la erosión, la deforestación, la masificación y el consumo hídrico asociado al uso de cañones de nieve.

En el comunicado, recuerdan que el Tribunal Supremo confirmó la caducidad de las concesiones de Navacerrada y sostienen que la "única vía coherente" con los fines del Parque y con la emergencia climática pasa por "cesar la actividad, desmantelar las instalaciones, incluir la zona como uso restringido y restaurar ambientalmente estas áreas".

Además, solicita estudiar la inclusión de otras zonas de cumbres, entre ellas el ámbito comprendido entre el puerto de la Morcuera y el prado de Navasaces, en el Perímetro de Canencia, y el Perímetro de Alameda.

Al hilo, Ecologistas en Acción reclama avanzar hacia la protección de las cotas medias de la Sierra, que actualmente están "excluidas del Parque Nacional" y solicita un estudio técnico para su futura incorporación.

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Por último, sostiene que estas zonas albergan bosques de roble melojo y otros hábitats de interés comunitario y advierte de que su exclusión las deja "expuestas", a su juicio, a "la presión urbanística y turística, el abandono de usos tradicionales, el cambio climático y el riesgo de incendios".