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SUCESOS

Grave madrugada en Madrid: dos atropellos en Ciudad de Barcelona y Alcalá

Uno de los conductores se ha dado a la fuga y la Policía Municipal investiga ambos accidentes

Dos atropellos dejan dos heridos graves esta madrugada en Madrid

Dos atropellos dejan dos heridos graves esta madrugada en Madrid

EMERGENCIAS MADRID

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Javier Niño González

Madrid

Dos personas han resultado heridas graves esta madrugada en sendos atropellos ocurridos en Madrid.

El primero se ha producido en la avenida de la Ciudad de Barcelona. Poco después, se ha registrado un segundo atropello en la calle de Alcalá, donde la víctima circulaba en patinete y ha sido arrollada por un vehículo cuyo conductor ha huido del lugar.

Equipos de SAMUR-Protección Civil han estabilizado a ambos pacientes y los han trasladado en estado grave a centros hospitalarios.

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La Policía Municipal de Madrid investiga las circunstancias de los dos sucesos y trata de localizar al conductor implicado en el atropello de la calle Alcalá.

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