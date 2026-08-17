NARCOTRÁFICO
Detenido un español en Ecuador con casi 20 kilos de cocaína cuando iba a volar a Madrid
La Policía de Ecuador arrestó al hombre en el aeropuerto de Guayaquil después de que un perro antidroga detectara 20 paquetes de cocaína en su maleta
EFE
La Policía ecuatoriana ha detenido a un ciudadano español con 19,7 kilos de cocaína en el aeropuerto de la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), donde tenía previsto tomar un vuelo con destino a Madrid.
La detención se produjo en el aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo, donde la Policía Nacional ejecutó un operativo antinarcóticos en el que una inspección canina alertó sobre una maleta perteneciente a un ciudadano identificado como Saul M.M., quien estuvo presente durante la inspección policial y la aplicación de la prueba técnica para determinar el tipo de sustancia hallada.
"Durante la inspección se localizaron 20 paquetes con cocaína, 19,7 kg, equivalentes a 197.020 dosis", señaló el ministro del Interior, John Reimberg.
Entre los objetos requisados figuran la cocaína, un teléfono móvil, un GPS, dinero en efectivo, su pasaporte, billetes de avión y equipaje.
Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas como el de Guayaquil y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga, que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.
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