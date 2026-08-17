Detenido un español en Ecuador con casi 20 kilos de cocaína cuando iba a volar a Madrid

La Policía ecuatoriana ha detenido a un ciudadano español con 19,7 kilos de cocaína en el aeropuerto de la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), donde tenía previsto tomar un vuelo con destino a Madrid.

La detención se produjo en el aeropuerto internacional José Joaquín Olmedo, donde la Policía Nacional ejecutó un operativo antinarcóticos en el que una inspección canina alertó sobre una maleta perteneciente a un ciudadano identificado como Saul M.M., quien estuvo presente durante la inspección policial y la aplicación de la prueba técnica para determinar el tipo de sustancia hallada.

"Durante la inspección se localizaron 20 paquetes con cocaína, 19,7 kg, equivalentes a 197.020 dosis", señaló el ministro del Interior, John Reimberg.

Entre los objetos requisados figuran la cocaína, un teléfono móvil, un GPS, dinero en efectivo, su pasaporte, billetes de avión y equipaje.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas como el de Guayaquil y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga, que se dirige principalmente a Europa y Norteamérica.