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TURISMO

Cinco viajes por carretera para descubrir Madrid y sus alrededores: pueblos bonitos, rutas medievales, vino y escapadas rurales

Un formato de escapada que ofrece flexibilidad y sorpresa, con opciones que incluyen alojamiento y la posibilidad de alquilar coche o camper-van equipada

Los mejores 5 roadtrips para descubrir la Comunidad de Madrid y sus alrededores.

Los mejores 5 roadtrips para descubrir la Comunidad de Madrid y sus alrededores. / Cedida

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Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Viajar sin saber del todo a dónde se va también puede ser una forma de mirar más cerca. El roadtrip se ha convertido en una de las tendencias turísticas favoritas de quienes buscan escapadas flexibles, itinerarios menos rígidos y una manera más económica de descubrir distintos destinos en un mismo viaje. Y Madrid, por su posición en el centro de la península, funciona como un punto de salida perfecto para improvisar carretera.

La empresa de viajes sorpresa Waynabox propone cinco rutas en coche o camper para descubrir Madrid y sus alrededores, desde pueblos con encanto hasta itinerarios literarios, escapadas medievales, rutas de vino o planes rurales en plena naturaleza. En su formato de viaje por carretera sorpresa, el viajero elige la temática de su viaje desde Madrid, pero no conoce el destino final hasta 48 horas antes de partir.

Aventuras del Quijote

La primera propuesta está pensada para los amantes de la literatura y, en concreto, de la novela más universal de Miguel de Cervantes. La ruta parte de Madrid y pasa por Alcalá de Henares, ciudad natal del autor de Don Quijote de la Mancha, antes de avanzar por escenarios vinculados al imaginario quijotesco.

18/05/2026 Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. POLITICA AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

18/05/2026 Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. POLITICA AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ / AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ / Europa Press

El itinerario recorre lugares como Puertollano, con los campos de Calatrava y Valenzuela, y se extiende hacia enclaves como Plasencia y Badajoz, donde pueden encontrarse numerosas referencias a Cervantes en plazas, esculturas, hoteles y otros espacios que evocan al hidalgo. Según la propuesta de Waynabox, Extremadura aparece citada hasta en cinco ocasiones en El Quijote, lo que convierte esta escapada en una forma distinta de recorrer paisajes ligados a la literatura española.

Castilla Medieval

Para quienes prefieren viajar al pasado, la ruta Castilla Medieval combina Madrid, Soria y Zamora a través de monumentos, murallas, castillos y escenarios históricos. En la capital, Waynabox recomienda detenerse en la Muralla de Madrid, la iglesia de San Nicolás de los Servitas, considerada una de las más antiguas de la ciudad, o la Casa-Museo de Lope de Vega.

El recorrido continúa hacia Soria, donde destacan el Castillo de Almenar, una de las fortalezas mejor conservadas de la provincia; el puente medieval de Soria, de origen románico; y la Ermita de San Saturio, fechada en el siglo XI. La ruta termina en Zamora, con paradas como su catedral, la muralla, el castillo y el Palacio de Arias Gonzalo o Casa del Cid, vinculado a la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar.

Catedral de Zamora, uno de los grandes emblemas del románico y parada destacada en la ruta Castilla Medieval.

Catedral de Zamora, uno de los grandes emblemas del románico y parada destacada en la ruta Castilla Medieval. / ASMN

Pueblos bonitos cerca de Madrid

No siempre hace falta alejarse demasiado para encontrar paisajes de postal. La tercera ruta propone un recorrido por algunos de los pueblos con más encanto de Madrid y su entorno. Entre ellos figura Buitrago de Lozoya, una villa medieval rodeada por las aguas del río Lozoya, y Puebla de Valles, marcada por las cárcavas y los tonos rojizos de su paisaje arcilloso.

La escapada continúa por La Hiruela, ideal para hacer rutas de senderismo entre bosques, arroyos y dehesas; Sepúlveda, con rincones históricos, callejuelas y miradores; Pedraza, cuya plaza mayor está considerada una de las más bonitas de España; y el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, declarado conjunto histórico monumental y una de las grandes muestras del esplendor monárquico del siglo XVIII.

Vista del castillo de Pedraza, que se ha abierto al público por primera vez.

Vista del castillo de Pedraza, que se ha abierto al público por primera vez. / ALBA VIGARAY

Va de vinos

La ruta Va de Vinos está pensada para quienes quieren convertir la escapada en una experiencia gastronómica. Parte de Madrid y se adentra en zonas vinícolas entre la capital y Valladolid, una provincia especialmente destacada por reunir hasta cinco denominaciones de origen: Ribera del Duero, Rueda, Toro, Cigales y Tierra de León.

La propuesta permite combinar carretera, paisajes de viñedo, bodegas y pueblos con tradición vitivinícola. Es una escapada especialmente atractiva para quienes buscan un plan de fin de semana en el que el vino sea el hilo conductor del viaje.

Te contamos cuál es el veredicto final del experto en vino sobre la región Ribera del Duero

Te contamos cuál es el veredicto final del experto en vino sobre la región Ribera del Duero / Freepik

Escapada rural

La última propuesta está dirigida a quienes necesitan desconectar y respirar naturaleza. Madrid cuenta con numerosos parajes naturales para practicar actividades al aire libre, rutas de senderismo o planes de aventura sin alejarse demasiado de la capital.

Noticias relacionadas

Waynabox recomienda lugares como La Pedriza, en la Sierra de Guadarrama; las Cascadas del Purgatorio; o el Puerto de Canencia, tres enclaves que invitan al contacto con la naturaleza, al descanso y a una forma de viajar más pausada. Es la opción pensada para quienes buscan una escapada rural, silencio, caminos y paisajes de montaña.

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