El centro de Madrid donde puedes viajar al antiguo Egipto y a Machu Picchu con realidad virtual: precios y fechas

No hace falta un DeLorean, una cabina azul ni una máquina secreta para viajar a otro tiempo. En Madrid basta con ponerse unas gafas de realidad virtual y entrar en Fever Immersive Center, el espacio junto a Nuevos Ministerios que permite caminar por el antiguo Egipto o adentrarse en Machu Picchu sin salir de la capital.

La fantasía que durante años han imaginado películas como Al filo del mañana, Regreso al futuro o Looper, y series como Doctor Who y El ministerio del tiempo, se convierte aquí en una experiencia inmersiva de apenas unos minutos, pero con vocación de gran viaje.

Situado a pocos metros del intercambiador de Nuevos Ministerios, con acceso por la calle ubicada entre Orense 3 y Orense 5, este centro propone dos recorridos de realidad virtual: una expedición al antiguo Egipto y una inmersión en la ciudad inca de Machu Picchu.

Dos viajes inmersivos en Madrid

Actualmente, el centro propone dos experiencias principales: 'Horizonte de Keops: una expedición por el antiguo Egipto' y 'Machu Picchu: viaje a la ciudad perdida'. Ambas están disponibles del 21 de agosto al 31 de octubre y plantean una forma distinta de acercarse a grandes civilizaciones del pasado.

La primera permite recorrer la meseta de Guiza, entrar en espacios vinculados a la Gran Pirámide y asistir a escenas rituales del antiguo Egipto. La segunda traslada al visitante a uno de los lugares más emblemáticos de Perú, con una recreación virtual de Machu Picchu, sus templos, terrazas naturales y paisajes del valle sagrado.

Los precios parten desde 22 euros para la experiencia de Keops y desde 20 euros para la de Machu Picchu, según la información disponible en la plataforma.

Horizonte de Keops: entrar en el antiguo Egipto

La experiencia 'Horizonte de Keops' está concebida como un recorrido de realidad virtual de libre movimiento, conocido como free roaming. Esto significa que el visitante no permanece sentado, sino que puede desplazarse por el espacio mientras la tecnología recrea el entorno que está viendo a través de las gafas.

Una de las experiencias inmersivas de Fever Immersive Center, el espacio madrileño que permite caminar por la Gran Pirámide. / EPE

El viaje comienza en la meseta de Guiza, uno de los enclaves más reconocibles del antiguo Egipto. A partir de ahí, la experiencia permite acercarse a la Gran Pirámide, recorrer pasadizos y galerías que no son visitables en la vida real y contemplar otros lugares emblemáticos como la Gran Esfinge o el Nilo.

El contenido ha sido creado con el apoyo de expertos egiptólogos y cuenta con la supervisión de Peter Der Manuelian, director del Giza Project, uno de los grandes archivos digitales dedicados a Guiza. Esa documentación ha servido como base para reconstruir parte del universo visual e histórico que propone la experiencia.

Además del recorrido arquitectónico, la visita introduce al espectador en escenas vinculadas a los rituales funerarios del antiguo Egipto, como el embalsamamiento o el funeral de Keops. La idea es que la tecnología no funcione solo como espectáculo visual, sino también como una forma de acercarse a la historia.

'Machu Picchu': viaje virtual a la ciudad perdida

La segunda propuesta, 'Machu Picchu: viaje a la ciudad perdida', plantea una inmersión de tono más cinematográfico. En este caso, el visitante se adentra en la ciudad inca acompañado por un pequeño robot que actúa como guía durante el recorrido.

La experiencia permite caminar virtualmente entre templos, terrazas naturales y paisajes de gran carga visual, además de recrear momentos como eclipses y escenas relacionadas con la vida cotidiana de los incas. El objetivo es responder, a través de la realidad virtual, a algunas de las grandes preguntas que siguen rodeando a este enclave: cómo se vivía allí, qué significaban sus espacios y por qué fue abandonado hace siglos.

Una de las experiencias inmersivas de Fever Immersive Center, el espacio madrileño que permite caminar por Machu Picchu. / EPE

Para crear esta recreación se utilizaron técnicas como drones, LiDAR, fotogrametría y asesoramiento de historiadores especializados en la cultura inca. Según la información de la experiencia, más de 50 ingenieros participaron en el proceso de mapeo y desarrollo.

El resultado es una visita inmersiva con vistas panorámicas sobre el valle sagrado, detalles sobre la arquitectura de Machu Picchu, sus símbolos, sus creencias y el legado de una de las civilizaciones más fascinantes de América.

Un plan de realidad virtual junto a Nuevos Ministerios

El atractivo de Fever Immersive Center está en reunir en un mismo espacio varios universos históricos y culturales sin salir de Madrid. En lugar de una exposición tradicional, el visitante entra en una recreación envolvente en la que puede moverse, mirar alrededor y formar parte del escenario.

La ubicación también lo convierte en un plan accesible dentro de la ciudad. Al estar junto a Nuevos Ministerios, el centro queda conectado con varias líneas de transporte público y se presenta como una alternativa de ocio para quienes buscan una experiencia diferente en Madrid: tecnológica, visual y con un componente divulgativo.

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En un momento en el que las experiencias inmersivas se han consolidado como uno de los formatos de ocio más demandados, este espacio permite viajar a dos iconos de la historia mundial: la Gran Pirámide de Keops y Machu Picchu. Dos destinos separados por miles de kilómetros y siglos de historia, reunidos ahora en un mismo punto de la capital gracias a la realidad virtual.