TURISMO
Madrid, punto de partida del Camino de Santiago con un inicio oculto cerca del Palacio Real
La primera etapa del Camino de Santiago desde Madrid parte de la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista y pasa junto a una discreta señal de cerámica situada en la fachada del Hotel Ópera, en pleno barrio de Palacio
Madrid también tiene su propio inicio del Camino de Santiago. Aunque muchos peregrinos asocian la ruta jacobea con puntos clásicos como Roncesvalles, Sarria o León, la capital también forma parte de este recorrido hacia Compostela. Y lo hace desde un lugar cargado de simbolismo: la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, situada en la plaza de Santiago, muy cerca del Palacio Real.
Desde allí arranca la primera etapa del Camino de Santiago desde Madrid, una ruta que atraviesa la ciudad rumbo al norte y que, etapa tras etapa, conecta la capital con la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela. En ese primer tramo, los peregrinos avanzan hacia el entorno del Palacio Real y, a pocos metros, se encuentran con una señal que suele pasar desapercibida para vecinos y visitantes: una placa de cerámica situada en la fachada del Hotel Ópera.
Una señal discreta en pleno centro de Madrid
La placa, colocada junto a la entrada del establecimiento, recuerda que el Camino no empieza únicamente en los grandes puntos de salida más conocidos, sino también en el corazón de Madrid. Es uno de esos detalles urbanos que muchos cruzan sin mirar, pero que revela una lectura distinta de la ciudad: la de una capital que también puede ser punto de partida para peregrinos.
Por eso no resulta extraño encontrar en Madrid diferentes placas, flechas y señales jacobeas que indican el recorrido del Camino a su paso por la ciudad. Algunas están en lugares muy transitados; otras, como la del Hotel Ópera, se integran casi en silencio en el paisaje cotidiano del barrio de Palacio.
El Hotel Ópera y su vínculo con el Camino
Ubicado en uno de los enclaves más singulares de la capital, el Hotel Ópera forma parte del entorno histórico que rodea el arranque madrileño del Camino de Santiago. Con más de seis décadas de historia, el establecimiento se ha consolidado como uno de los nombres reconocibles del barrio y mantiene esa pequeña conexión visible con la ruta jacobea a través de la placa de cerámica de su fachada.
El hotel, situado muy cerca de la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista, ofrece además servicios pensados para quienes visitan Madrid y quieren disfrutar de la ciudad desde una ubicación céntrica: restauración, terraza, sauna finlandesa y un minigimnasio con vistas al skyline madrileño.
El Camino antes de salir de la ciudad
La escena tiene algo de Madrid secreto. Un peregrino puede iniciar su ruta en la plaza de Santiago, caminar hacia el Palacio Real y encontrar, junto al Hotel Ópera, una señal que confirma que el viaje ya ha empezado. No hace falta salir aún de la ciudad para sentir el pulso del Camino.
Ese pequeño azulejo recuerda que el recorrido hacia Compostela comienza mucho antes de pisar senderos rurales o atravesar pueblos del norte. También puede empezar entre calles históricas, fachadas del centro y plazas transitadas por turistas que quizá no sepan que, a pocos pasos, arranca una ruta centenaria.
El Camino de Santiago desde Madrid es, para muchos, una de las rutas menos conocidas hacia Galicia. Pero detalles como esta placa ayudan a mirar la capital de otra manera: no solo como destino, sino también como punto de partida.
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