La C-5 de Cercanías recupera el servicio habitual este lunes tras un mes de cortes por las obras de Atocha

La línea C-5 de Cercanías Madrid recuperará este lunes 17 de agosto su funcionamiento habitual después de un mes de afecciones y cortes provocados por las obras para implantar un nuevo esquema de vías en la estación de Atocha Cercanías.

Desde el pasado 23 de julio, la circulación permanece interrumpida entre Villaverde Alto y Embajadores, por lo que la línea funciona únicamente entre Humanes/Fuenlabrada y Villaverde Alto y entre Móstoles El Soto y Embajadores, con una frecuencia de diez minutos. Renfe habilitó además trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, que prestarán servicio hasta este domingo.

Los trabajos forman parte de la tercera fase de la remodelación de Atocha y continuarán hasta el 28 de agosto, aunque desde este lunes dejarán de afectar a la C-5.

Las próximas incidencias se trasladarán al túnel de Sol. Los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre se cortará la circulación entre Atocha y Nuevos Ministerios, con afecciones a las líneas C-3 y C-4.

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El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 56 millones de euros y permitirá, a partir de octubre, aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, beneficiando especialmente a las líneas C-3 y C-4.