Butarque se despide a lo grande: Café Quijano reúne a 15.000 personas y las Peñas toman Leganés.

Las Fiestas de Butarque han cerrado edición con ese sabor que dejan las celebraciones cuando funcionan: calles llenas, conciertos multitudinarios, peñas en cada rincón y un balance municipal marcado por la participación y la ausencia de incidentes. Leganés despidió anoche sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Butarque después de varios días de música, actividades y ambiente festivo, con el Recinto Ferial como gran punto de encuentro y las Peñas cada vez más en el centro de la celebración.

Café Quijano llenó el Recinto Ferial de Leganés con cerca de 15.000 personas en una de las noches más multitudinarias de Butarque. / Ayuntamiento de Leganés

El balance deja cifras muy destacadas. Los míticos Café Quijano llenaron el Ferial el viernes con cerca de 15.000 personas, mientras que Demarco Flamenco reunió el sábado a unos 13.500 espectadores. También hubo gran respuesta en el cierre del festival Los 40 Urban Party, con más de 11.000 jóvenes, y en citas como el Festival Radiolé o el concierto de Enol, que volvió a confirmar el tirón de la música en unas fiestas que han movido a miles de vecinos cada noche.

Las Peñas toman la palabra

Pero si algo ha marcado esta edición ha sido el protagonismo de las Peñas, elegidas este año como pregoneras. El miércoles 12 fueron las encargadas de abrir oficialmente las fiestas, con Anastasio, de la Peña Los Albarcas, y David Mateos, de la Peña El Pepino, como portavoces. El primero recordó emocionado aquellas fiestas de antaño; el segundo resumió la esencia peñista con una idea sencilla: juntarse con los amigos de siempre.

El pregón llegó después del tradicional Desfile de Peñas, en el que participaron cerca de 500 peñistas, y tuvo como broche la actuación de la orquesta París de Noia, que reunió a más de 4.000 personas en el aparcamiento de la avenida de la Lengua Española. Durante todos los días, las Peñas han vuelto a llenar Leganés de actividades, comidas, juegos, música y color, con el concurso de Humor Amarillo como uno de los momentos más celebrados.

Demarco Flamenco convirtió el Recinto Ferial de Leganés en su particular "isla del amor" ante cerca de 13.500 espectadores. / Ayuntamiento de Leganés

La concejala de Festejos, Almudena A. Jiménez, ha destacado precisamente ese papel como uno de los grandes éxitos de la edición. "Han sido unas Fiestas muy participativas, las Peñas han estado en la calle todas juntas, participando los unos en las actividades de los otros", ha señalado. Para la edil, esa implicación permite recuperar una parte esencial de Butarque: "Las Peñas son el alma y el corazón de las Fiestas".

El Ferial vuelve a quedarse pequeño

El Recinto Ferial ha vuelto a ser el gran termómetro de la afluencia. La noche de Café Quijano fue una de las más multitudinarias, con un público entregado a ese "ejercicio de nostalgia" que hizo cantar a miles de personas. Un día después, Demarco Flamenco convirtió Leganés en su particular "isla del amor" ante 13.500 asistentes.

La programación también atrajo a un público joven y muy numeroso. El domingo, Los 40 Urban Party reunió a más de 11.000 personas con artistas como Dalex, Wolfine, Kidd Voodoo, Robi, Ptazeta, Kristina o Mar Lucas. El jueves, el pamplonica Paul Alone abrió una noche que alcanzó uno de sus puntos más altos con el pop de Enol, ante cerca de 12.000 personas. Y el martes, el Festival Radiolé reunió a unas 11.000 personas con propuestas como Por Camela, Los Sobraos, Sylvia Pantoja, El Tren de los Sueños, Carmen Lemos o Montoya y Carmona.

La fiesta también se vivió con fuerza en la Plaza de España, que congregó una media de cerca de 3.000 asistentes cada noche. Las sesiones de DJ Pulpo, los DJs locales Tello y Jimmy y la Peñas Party del sábado llenaron la plaza de música y ambiente. Esa misma noche, el artista leganense Pedro Rivas reunió a más de 3.000 personas con su Fiesta Afrodise.

El SuperMartxón también atrajo a un número similar de jóvenes durante las noches del jueves, viernes y sábado. A ello se sumaron otras propuestas familiares y veraniegas, como la Fiesta del Agua en el Paseo de Colón o la Fiesta de la Espuma, que completaron una programación pensada para públicos muy distintos.

Seguridad reforzada y limpieza diaria

El Ayuntamiento ha subrayado que las fiestas se han desarrollado sin incidentes relevantes gracias al refuerzo del dispositivo de seguridad. La concejala de Seguridad Ciudadana, Almudena González, ha explicado que este año se ha mantenido el despliegue de 340 agentes de Policía Local en la calle, junto al sistema de videovigilancia en el Recinto Ferial y el entorno de la Plaza de Toros, además del uso de drones en las zonas de eventos.

"Todo ello ha vuelto a permitir que hayamos disfrutado de unas Fiestas tranquilas y sin incidentes", ha afirmado González. El Consistorio recuerda además que, desde 2023, con la llegada del equipo de Gobierno de PP y ULEG, el despliegue de seguridad en fiestas se incrementó un 240% respecto a años anteriores.

También ha habido refuerzo de limpieza. La concejala de Medio Ambiente, Violeta Bonet, ha detallado que este año se han adaptado los turnos y horarios al programa festivo y se ha aumentado el personal y los medios materiales gracias al nuevo contrato de limpieza. En total, se han recogido 68 toneladas de residuos durante las fiestas.

"Los vecinos han estado de 100"

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha cerrado el balance con un agradecimiento general a todos los servicios implicados y, especialmente, a los vecinos. "Sólo puedo dar las gracias: a Policía Local y a Protección Civil, que nos han permitido tener unas Fiestas seguras; a Medio Ambiente por dejar niquelada cada plaza después de vivir grandes momentos; a Mantenimiento… Y a los vecinos, que han estado de 100, con un comportamiento ejemplar, y son un público magnífico", ha manifestado.

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, durante las Fiestas de Butarque, que han cerrado edición con afluencia masiva y sin incidentes. / Ayuntamiento de Leganés

El regidor también ha querido destacar el papel de las Peñas, tanto por sus actividades como por haber sido las encargadas de abrir los festejos. "No me puedo olvidar de las Peñas. Por todo lo que han colaborado con el Ayuntamiento con sus actividades, la alegría y el color que nos han dado, y dando comienzo a los festejos con un broche de oro siendo las pregoneras todas las Peñas", ha señalado.

Noticias relacionadas

Con la traca final ya lanzada, Butarque cierra una edición de récord en afluencia, con el Ferial lleno, la Plaza de España recuperando ambiente y las Peñas reivindicadas como motor popular de la fiesta. "El año que viene nos volvemos a ver en las Fiestas de Nuestra Señora de Butarque", ha despedido Recuenco.