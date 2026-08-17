Bomberos de la Comunidad envía bombas y helicópteros al incendio forestal de Galápagos (Guadalajara)

El incendio forestal declarado este lunes en Galápagos (Guadalajara) ha quedado controlado a las 20.35 horas, tres horas y media después de ser detectado, tras un amplio operativo en el que han participado medios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid.

Bomberos de la Comunidad de Madrid desplazó hasta la zona cinco bombas forestales, tres nodrizas, tres vehículos de mando y cuatro helicópteros para colaborar en las labores de extinción del fuego, declarado en el entorno del Residencial Montelar.

Según el Servicio de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, el incendio fue detectado a las 17.00 horas después de que un particular alertara de una columna de humo en el paraje de Arroyo Valdemora.

Confinamiento preventivo de dos urbanizaciones

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) declaró la situación operativa 1 ante la proximidad de las llamas a viviendas. Además, se envió un aviso Es-Alert y se ordenó el confinamiento preventivo de la urbanización Parque de Las Castillas y del propio Residencial Montelar por la afección del humo.

El confinamiento se mantuvo durante algo más de una hora. En el dispositivo contra el incendio de Galápagos han llegado a participar 78 efectivos y 21 medios, cinco de ellos aéreos, con la colaboración del 112 de la Comunidad de Madrid y del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Guadalajara.

El Ericam continúa desplegado en Huesca

Por otro lado, la Comunidad de Madrid mantiene desplegado en Huesca el operativo del Ericam (Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid) para apoyar las labores de extinción del incendio forestal de Peñas de Riglos.

El contingente está formado por 40 efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales de la Comunidad y Summa 112, que trabajan principalmente en labores de remate y enfriamiento del perímetro.

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Riesgo extremo en el noroeste de Guadalajara

Infocam ha advertido, además, de que el índice de propagación de incendios forestales previsto para este martes será extremo en algunos puntos del noroeste de Guadalajara, mientras que el riesgo será muy alto en prácticamente toda Castilla-La Mancha.